Von Sabine Hebbelmann

Heidelberg/Rhein-Neckar. Die Nacht war wieder mal nicht so gut. Dieses ständige Grübeln ... Und der Rücken schmerzt heute besonders. Doch der Orthopäde findet nichts und auch die Rückengymnastik hilft nicht.

Depressionen können verschiedene Gesichter haben und nicht immer wird die Erkrankung gleich als solche erkannt. Stefanie Simon und Esther Weiß vom Frauengesundheitszentrum Heidelberg wollen Frauen Mut machen und ihnen helfen, Krisen zu erkennen und rechtzeitig gegenzusteuern, damit es erst gar nicht so weit kommt.

"Krisen sind Chancen", sagen sie und sehen sich als Anlaufstelle für Frauen in Not, die akut belastet sind und psychosoziale Beratung suchen. Zur Heilung gehöre es auch zu akzeptieren: "Ich bin jetzt ganz unten im Siphon." Das schaffe Platz für neue Perspektiven. Bekannt ist das Frauengesundheitszentrum vor allem für seine Angebote im Zusammenhang mit Essstörungen. Nun wollen die Beraterinnen das Thema Frauen in Krisen und Depression mehr in den Vordergrund rücken. Immerhin sind sehr viele Frauen betroffen und auch hinter vielen Essstörungen steckt eine Depression.

Iris Immel hatte schon als ehrenamtliche Beraterin eine fundierte Beratung zum Thema durchgeführt. Jetzt hat sie eine Honorarstelle für einen Tag pro Woche und kann einen eigenen Beratungstermin für Frauen mit Depressionen anbieten.

Frauen in jedem Alter können betroffen sein, viele realisieren gar nicht, dass sie sich in einer Krise befinden. Besonders häufig trifft es Frauen im mittleren Lebensalter, die sich in der hormonellen Umstellung befinden. Eine Trennung, der Verlust eines nahestehenden Menschen, drohende Altersarmut aber auch die Pflege von Familienangehörigen können Auslöser einer Depression sein. Frauen, die für die Familie ihren Beruf aufgegeben haben, können nach der Familienphase in ein Loch fallen.

"Die Belastung durch Pflege nimmt zu", beobachtet Weiß. Frauen fühlten sich für Angehörige verantwortlich, auch wenn sie im Beruf stünden und sich noch um eigene Kinder kümmern müssten. "Natürlich geht das nicht, aber Frauen versuchen oft, dass es geht", weiß die Psychologin. Hier sei auch der Arbeitgeber gefordert.

Bei einer Erschöpfungsdepression fallen Denken und Konzentration schwer, die Arbeit geht immer langsamer und mühsamer von der Hand, Betroffene klagen über wahnsinnige Erschöpfung, körperliche Symptome und Gewichtsverlust.

"Wir bieten keine Therapie an, aber vermitteln weiter an Psychiater oder Therapeuten und klären auch über Medikamente auf", betont Geschäftsführerin Stefanie Simon. Es bestehen Kontakte zu Hausärzten, die sich gut mit der Problematik auskennen, aber auch zu Fachärzten und Fachkliniken. Weiß ergänzt: "Wir haben eine Versorgungslückenstopf-Funktion." Da Fachärzte kaum Zeit haben, schicken sie ihre Patienten zur Beratung und Begleitung auch mal zum Frauengesundheitszentrum. Während im Rhein-Neckar-Kreis fast gar keine Therapeuten tätig sind, sind es in Heidelberg sehr viele. Trotzdem gibt es Wartezeiten. Hier kann das Frauengesundheitszentrum einspringen und die Frauen auffangen, zumal jede innerhalb von zwei Wochen einen Termin bekommt.

Das Frauengesundheitszentrum finanziert sich zu 16 Prozent aus Spenden, zu 20 Prozent durch den Rhein-Neckar-Kreis und zu 65 Prozent durch einen Zuschuss der Stadt Heidelberg. Das Team besteht aus zwei fest angestellten Teilzeitkräften und zwei Honorarkräften mit je einem Tag pro Woche. Die vierte Frau im Bunde heißt Evi Hofmann.

Zum Thema "Krise und Depression" bietet das Frauengesundheitszentrum in den nächsten Wochen eine kleine Vortragsreihe an, bei der sich Frauen unverbindlich informieren können.

Fi Info: Das Frauengesundheitszentrum veranstaltet am 27. April den Themenabend "Krisen sind Chancen ...?!", am 9. Juni den Themenabend "Die verschiedenen Gesichter der Depression" und am 29. Juni den Themenabend "Krise und Depression ... und die Auswirkungen auf den Körper" jeweils 19 bis 20.30 Uhr im VBI Tagungsraum, Alte Eppelheimer Straße 38, in Heidelberg.