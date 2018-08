Von Inge Höltzcke

Rust. Was eine festliche Abendgarderobe ist? High Heels sollten es schon sein, dazu noch das kleine "Schwarze" oder wenigstens die glitzernde Langversion. Die Schönen und Reichen wissen das. Am Freitagabend sind sie in den Europa-Park nach Rust gekommen. Zur Verleihung des 17. Radio Regenbogen Awards. Sie setzen Maßstäbe: chic, chicer, Society. So soll es sein. So wird es erwartet. Und so bewegt man sich stilsicher auf dem Promiparkett.

Die Vorgaben des Dresscodes sind mehr als erfüllt. Sogar die einigen wenigen Kinder, die in Begleitung ihrer Eltern ausnahmsweise mal länger aufbleiben dürfen, tragen Tüll und Ballerinas.

Als wäre alles nur ein Sehen und Gesehen werden. Ist es aber nicht. Als Anastacia, die Grande Dame des Pop, die Bühne rockt und den Award für Charity und Entertainment erhält, trifft es die Besucher mitten ins Herz. Sie verbeugen sich, stehen auf, applaudieren. So manchem ist zum Weinen zumute. Wie nämlich Laudator Thore Schölermann ("Verbotene Liebe") erläutert, leidet die Musikerin seit zehn Jahren an Brustkrebs. 2013 musste sie bereits zum zweiten Mal dagegen ankämpfen. Das Schicksal mache auch nicht vor den Weltstars halt. Da habe man Angst, sei allein und oft unendlich traurig, und das trotz aller Vorteile, die man sonst als VIP genieße.

Doch Anastacia hat an diesem Abend von ihrer kraftvollen Stimme nichts verloren. Mit einem weißen Mantel und wehenden blonden Haaren fegt sie über die Bühne, singt sich frei von ihren Sorgen. Ob ihr Blick ein weniger ernster und die Gesichtszüge schärfer geworden sind? Die schwere Krankheit ist, so hat es den Anschein, doch nicht spurlos an ihr vorbeigezogen.

Doch an diesem unterhaltsamen und wunderschönen Abend soll sich keine Traurigkeit in den Gemütern festsetzen. Wie hatte Klaus Schunk, Chef von Radio Regenbogen, in seiner Eröffnungsansprache versprochen: "Es werden spannende und unterhaltsame Stunden".

Und so kam es. Dafür sorgte auch die gute Laune-Musik von "Earth, Wind & Fire". Ausgezeichnet für ihr Lebenswerk, brachten sie mit "Let's groove" und drei Zugaben Partylaune in den Saal. Es wurde getanzt, was das Zeug hielt.

Übrigens: für die gehörige Mütze Humor sorgt Atze Schröder. Aus den Händen von Hugo Egon Balder ("Tutti frutti") erhält er den Comedy Award und legt so richtig los. Vielfach lacht man sich schief und schepp. Ob Jogi Löw oder Mutti Merkel, der "Komiker mit dem Rollrasen in den Ecken" (O-Ton Balder) nimmt jeden aufs Korn. Das Gros der Zuschauer liebt seine deftigen Scherze.

Für den erfolgreichsten Song des Jahres erhält Christina Stürmer einen Award. Die Stimmung ist gigantisch, als sie mit "Millionen Lichter" ihre glasklare Stimme präsentiert. Ob ein jeder die Newcomer kennt, wie Milky Chance, Klingande, Rebecca Ferguson, James Arthur oder Family of the year? Ihre Songs aber erkennt jeder. Man gönnt es ihnen, dass auch sie mit einem Award ausgezeichnet werden - und summt im Stillen oder lautstark ihre Hits mit.

Die Fußballer unter den Promis wachen dann nochmal auf, als Stefan Effenberg (Effe) die Bühne betritt und die Laudatio auf Marcel Reif, ebenfalls mit dem Regenbogen Award ausgezeichnet, hält. Dass sich beide nicht immer grün waren, aber jetzt zusammen Spiele kommentieren, das plaudern sie aus dem Nähkästchen. Die Regenbogenbesucher, aufs beste unterhalten von den Moderatoren Susan Weckauf und Martin Pfeiffer, haben ein unvergessliches Erlebnis. Mit Sekt und Selters und leckeren Häppchen wird gefeiert bis spät in die Nacht.