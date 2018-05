Von Annette Steininger

Mannheim. Das ist schon kurios: Am Eingang zum Maimarktgelände weisen zwei Schilder den Weg: Links anstellen für Bushido, rechts für Jan Delay. Nur wenige Meter voneinander entfernt und nur eine Stunde zeitversetzt treten der Gangster-Rapper und der lässig-elegante Hip-Hopper nebeneinander auf.

Grund genug auch für Jan Delay, am Montagabend ein Witzchen zu reißen. Dem "Hamburger Jung" wird doch glatt eine Männerunterhose und eine "russische Zigarette" zugeworfen. "Das nächste Mal gehe ich mit Bushido auf Tour. Der bekommt bestimmt geilere Sachen", witzelt er vor 2700 Fans in der nicht ausverkauften Maimarkthalle.

Doch die haben sich schon über eine andere Begleitung Delays gefreut: Denn die Vorgruppe, die Münchener Urban-Brass-Band "Moop Mama", heizt mit treibendem Sound und coolen Raps dermaßen ein, dass wohl einige zu deren Konzert am 27. November in den Heidelberger Karlstorbahnhof gehen.

Eine perfekte Einleitung für einen tanzbaren Abend: Jan Delay und seine geniale Band "Disco No. 1" präsentieren sich bestens aufgelegt. Zwar plätschert der erste Teil des Abends noch etwas vor sich hin, doch schon kurze Zeit später zieht Delay, schick mit Hut und Krawatte gewandet, an und ruft: "Wo geht die Party ab?" Brav und begeistert kommt es zurück: "Hier geht die Party ab."

In der Tat fällt es schwer, die Beine ruhig zu halten. Doch vor allem bei seinen älteren Hip-Hop- und Funk-Stücken wie "Klar" und "Oh Jonny" bebt die Maimarkthalle. Zwar kann Delay mit seiner unverwechselbaren Näsel-Stimme auch Rock, wie er mit seinem neuesten Album "Hammer & Michael" zeigen will, aber viele Fans schätzen doch mehr seine Ursprünge. "Alte" Lieder und neue Stücke wie "Liebe" oder "St. Pauli" halten sich an diesem Abend die Waage. Teilweise gibt es Rock direkt hinter Hip-Hop, Reggae direkt nach Funk. Mitunter eine wilde Mischung - wie passend, dass Leo-Prints Kleidung und Bühnenbild beherrschen.

Delay witzelt, macht Tanzspielchen mit Band und Publikum. Nur mit einem Spruch langt der sonst so amüsante Entertainer richtig daneben: "Wir sind wie ein Fieber, wir sind Ebola No. 1." Da geht ein Raunen durchs Publikum. Das verzeiht aber schnell und kann gar nicht genug von Delay und seiner Band bekommen. Gleich mehrfach erklatschen sich die Fans Zugaben, immer wieder kehren die Musiker zurück. Bis Jan Delay sich nach zwei Stunden, Küsschen in die Menge werfend, verabschiedet.