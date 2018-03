Von Harald Berlinghof

Mannheim. Es knallte gewaltig: Am Mittwochabend löste eine gerissene Dampfleitung im Block 3 des Mannheimer Großkraftwerks einen Großeinsatz der Feuerwehren und Rettungskräfte aus. Der ausströmende heiße Dampf hatte Feueralarm ausgelöst. In der Folge wurde das komplette Kraftwerk mit allen Kraftwerksblöcken aus Sicherheitsgründen herunter gefahren und für einige Stunden abgeschaltet. Zu Stromausfällen kam es nicht, weil andere Kraftwerke die Spannung im Netz durch zusätzlich erzeugten Strom ausgleichen konnten.

Zur Ursache des Unfalls und dem Schadensumfang konnte man sich im GKM am Donnerstag noch nicht äußern. In ersten Meldungen war der Schaden auf mehrere 10.000 Euro geschätzt worden. Personen waren nicht zu Schaden gekommen und gesundheitsgefährdende Stoffe nicht ausgetreten, wie man beim GKM betont.

Noch in der Nacht gegen 2 Uhr ging das Großkraftwerk zunächst mit Block 6 wieder ans Netz, am Donnerstag Vormittag folgte Block 8. Auch die Fernwärmeproduktion wurde nach sechs Stunden wieder aufgenommen. In der Nacht hatte man sich noch bei der MVV, einem der Anteilseigner des GKM und Abnehmer der Fernwärme, darüber gesorgt, dass es bei der Fernwärme in den frühen Morgenstunden zu Engpässen bei der Warmwasserversorgung in Privathaushalten kommen könnte. Wie sich herausstellte, so Roland Kress, Pressesprecher der MVV Energie AG, war dem nicht so. "Wir hatten bislang keinerlei Rückmeldungen dieser Art von Kunden", so Kress. Im Fernwärmenetz habe trotz eines mehrstündigen Stopps bei der Einspeisung, so weit bislang bekannt ist, durchgängig eine Temperatur oberhalb von 60 Grad Celsius gehalten werden können.

Der Block 3 gehört zu den älteren Einheiten des GKM, er gilt als Kaltreserve, wenn ein erhöhter Bedarf für Strom und Fernwärme besteht. Dass Block 3 gegenwärtig am Netz war, liegt daran, dass Block 7 derzeit in Revision ist.

In der gerissenen Leitung wurde Dampf mit einem Druck von 20 Bar transportiert. Und 20 Bar Druck sind eine ganze Menge. Zum Vergleich: In einem Autoreifen reichen zwei bar, um die Blechkarosse samt Inhalt zum Straßenbelag auf Abstand zu halten. Wenn eine Dampfleitung mit 20 Bar Druck reißt, kann man sich deshalb leicht vorstellen, welche Kraft dahinter steckt. Ob die benachbarte Dampfturbine beschädigt wurde, ist noch offen.