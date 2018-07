Heidelberg. (mün) Auch am Donnerstag, 14. August, kommt es im zugverkehr zwischen Walldorf / Wiesloch und Heidelberg-Hauptbahnhof zu Beeinträchtigungen. Grund dafür ist ein Kabelbrand bei Heidelberg-Kirchheim, teilt die Deutsche Bahn mit.

Die S-Bahnen der Linien S3 und S4 zwischen Karlsruhe/Bruchsal und Mannheim/Germersheim fahren in beiden Richtungen wieder durchgehend. Mit Verzögerungen dieser Züge ist aber zu rechnen, so die Bahn.

Die Fernverkehrszüge der Linien 26 (Karlsruhe–Frankfurt) und 62 (Stuttgart–Frankfurt) in Fahrtrichtung Norden werden umgeleitet und dadurch entfallen die Halte in Heidelberg Hauptbahnhof und Wiesloch-Walldorf.

Züge der Strecke Frankfurt–Heidelberg–Karlsruhe/Stuttgart halten außerplanmäßig in Mannheim-Friedrichsfeld. Dort besteht Anschluss mit Regionalzügen von/nach Heidelberg Hbf.

Die Regionalbahnen Heidelberg–Wiesloch-Walldorf fallen in beiden Richtungen aus.

Die Regional-Express-Züge der Linie Heidelberg–Stuttgart enden und beginnen in Wiesloch-Walldorf und entfallen im Abschnitt Heidelberg–Wiesloch-Walldorf. Hier müssen die Fahrgäste auf die S-Bahn umsteigen.

Diese Fahrplanänderungen sollen bis Donnerstag, 14. August, gegen 21.30 uhr gültig sein.