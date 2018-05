Sie freuen sich aufs Bier 2013: Gerhard Rieger (Herrenbierprobe-Chef), Landwirt Helmut Fießer vom Kirchheimer Hof, Welde-Braumeister Stephan Dück und Christoph Steindl von der Mälzerei Kling (v.l.) am Gewann Stückerweg in Heidelberg-Kirchheim. Foto: Dorn

Heidelberg/Plankstadt. (stek) Die Gerste vor den Toren Heidelbergs leuchtet goldgelb, und Welde-Braumeister Stephan Dück scheint das Bier schon vor seinen Augen zu sehen. Über fünf Hektar Gerste streifen seine Augen, in seiner Hand ein paar Halme, und schon denkt er laut darüber nach, wie das Bier wohl schmecken könnte. Natürlich gebe es da noch ein paar Einflussfaktoren, doch gerade dieses Jahr seien die Bedingungen für die Gerste ideal. Ganz anders als dem Bierabsatz scheint dieses Wetter der Gerste geradezu ideale Bedingungen zu schaffen. Und das wiederum tut dem Bier gut.

Für Dück scheint es genau wie für seinen Chef Dr. Hans Spielmann wichtig zu sein, regional verortet zu sein. Natürlich will der Drei-Sterne-Sommelier in Sachen Bier nach den Sternen im Bierhimmel greifen. Doch das gelinge nur, so betont er, wenn man in seiner Region verwurzelt sei. Der Charakter eines Bieres müsse authentisch sein, geprägt von den Menschen und der Landschaft, dann würde es ein gutes Bier werden.

Ob Dück diesem Anspruch gerecht werden wird, können die Gäste der traditionellen Herrenbierprobe Anfang Januar 2013 in der Nordstadthalle testen. Hunderte Genießer des Gerstensafts werden dann nämlich das Bier, gebraut mit Gerste des Kirchheimer Hofs von Thomas Fießer, erstmals trinken. Dück sieht dem übrigens ziemlich gelassen entgegen. "Das wird ein ausgezeichnetes Bier, die Leute werden begeistert sein."