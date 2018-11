Mannheim-Friedrichsfeld. (cab) Die Autobahn A 656 wird in der Nacht vom 6. auf den 7. Juni, in der Zeit von 21 bis 6 Uhr, zwischen der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim und dem Autobahnkreuz Heidelberg in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Zudem wird der Verkehr am Mittwoch, 7. Juni, zwischen 10 und 12 Uhr zwei Mal für jeweils 15 Minuten angehalten.

An der Brückenbaustelle bei Mannheim-Friedrichsfeld werden die südlichen Randträger über der Neu-Edinger Main-Neckar-Bahn-Straße eingehoben. Die Brückenträger über dem örtlichen Bahnhof waren bereits vor einer Woche eingesetzt worden. Die Stahlkolosse, die jetzt platziert werden müssen, sind zwar etwas kleiner, haben mit je 32 Metern Länge und 62 Tonnen Gewicht noch immer ordentliche Dimensionen. Schwertransportfahrzeuge werden sie mittig auf die Brückenkonstruktion bringen. Zuvor werden die Betonleitwände zwischen den Fahrspuren im Baustellenbereich abgebaut. Hier wird ein Schwerlastkran die Randträger zunächst ablegen. Danach muss der Kran umgebaut werden, damit er die Stützen in ihre endgültige Position bringen zu können.

Damit ist der Einbau tragender Elemente nicht erledigt. Von Samstagabend, 10. Juni, bis Sonntagmorgen, 11. Juni, müssen noch die Randträger im Bereich der Schrebergärten am Bärlochweg platziert werden. Details zu möglichen Sperrungen will das Regierungspräsidium in Karlsruhe rechtzeitig bekannt geben.