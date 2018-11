Von Carsten Blaue

Walldorf/Mannheim. Ausgerechnet am ersten Maimarkt-Wochenende: Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) gestern mitteilte, wird die Autobahn 5 in Fahrtrichtung Heidelberg zwischen dem Kreuz Walldorf und der Anschlussstelle Wiesloch-Walldorf von Freitag, 28. April, 9 Uhr bis Dienstag, 2. Mai, um 5 Uhr voll gesperrt. Davon betroffen ist auch die hinter diesem Streckenabschnitt liegende Rastanlage Hardtwald Ost. Der Verkehr wird ab dem Walldorfer Kreuz über die Autobahn 6 umgeleitet. Daher hat die Polizei in einem Pressegespräch zum diesjährigen Maimarkt schon mal alle Besucher vorgewarnt, dass es auf den Zufahrtsstrecken zu erheblichen Behinderungen kommen kann. Deutschlands größte Regionalmesse wird am kommenden Samstag eröffnet.

Die viertägige Vollsperrung der A 5 über das kommende Wochenende ist Teil der umfassenden Fahrbahnsanierung zwischen dem Walldorfer Kreuz und der Anschlussstelle Schwetzingen. Die Arbeiten, die im Ganzen rund 7,4 Millionen Euro kosten sollen, sind in drei Abschnitte je Fahrtrichtung unterteilt.

Der Abschnitt zwischen dem Kreuz Walldorf und dem Anschluss Wiesloch-Walldorf ist rund 1800 Meter lang. Hier werden etwa 7000 Quadratmeter Asphalt abgefräst und anschließend erneuert. Auch die Fahrbahnen der Anschlussstelle bekommen einen neuen Belag. Zeitgleich soll der Standstreifen abgesichert werden, um auch diesen anschließend neu aufbauen zu können. Dazu wird es nötig sein, auf einer Länge von rund 1200 Metern eine Betonschutzwand zu errichten. Diese wird aus sechs Meter langen Fertigteilen bestehen, die angeliefert, abgeladen, aufgestellt, ausgerichtet und schließlich auch noch verbunden werden müssen. Diese Baustelle wird der Verkehr später auf verengten Fahrbahnen passieren.

Ungeachtet des Maimarkt-Starts wurde die Vollsperrung vom Regierungspräsidium ganz bewusst auf das kommende Wochenende gelegt, "um die Beeinträchtigungen für den Pendlerverkehr so gering wie möglich zu halten", wie RP-Pressesprecher Uwe Herzel gestern sagte: "Wir haben wirklich viele Termine diskutiert. Sogar die Osterzeit. Nur dann wäre es mit den ausführenden Firmen sicher schwer geworden. Außerdem wird die gesamte Maßnahme bis zu sechs Monate dauern. Je später wir also anfangen, desto größer wird die Witterungsgefahr."

Im Auftrag des Regierungspräsidiums wird auch auf der Autobahn 6 zwischen der Rheinbrücke und der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen geschafft. Hier ist es der erste von vier Sanierungsabschnitten auf einer insgesamt rund acht Kilometer langen Strecke bis zur hessischen Landesgrenze, nördlichöstlich von Viernheim. Diese Maßnahme soll alles in allem rund 27 Millionen Euro kosten und fast vier Jahre dauern. Bis zum Jahresende wird der Verkehr im ersten Sanierungsabschnitt in beiden Fahrtrichtungen nur einspurig geführt. Rund 70.000 Fahrzeuge passieren die A 6 in diesem Bereich täglich. Für die Zeit nach den Osterferien waren schwerste Verkehrsbehinderungen an der Baustelle prophezeit worden.

Diese blieben bislang aber aus: "So richtig dramatisch ist es noch nicht", sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizeistation Ruchheim gestern auf RNZ-Anfrage. Natürlich gebe es hier zu den Stoßzeiten immer Staus, aber vom Chaos sei man noch weit entfernt. Dennoch machte es sich Peter Siepe mit seiner Aussage wohl etwas zu leicht. Der Leiter des Baureferats Nord beim Regierungspräsidium hatte gesagt, der Verkehr werde sich in den kommenden Tagen seine eigenen Wege suchen. Dazu sagte die Polizeisprecherin: "Naja, natürlich werden die Ausweichstrecken irgendwann ebenso verstopft sein." Vor allem die B 9 zwischen Ludwigshafen und Worms sowie die B 44 zwischen Sandhofen und Lampertheim.