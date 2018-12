Von Gaby Booth

Mannheim. Der Fahrplan ist stramm, die Terminkalender sind voll: Die Innenstadt gleicht momentan einem Schweizer Käse. Baustelle neben Baustelle. Zwanzig Größere und dazu noch einige kleinere an der Zahl. Rund 700 Millionen Euro werden von privaten Investoren und der öffentlichen Hand in ganz unterschiedliche Projekte gesteckt. Entlang der Haupteinkaufsstraße Planken, aber auch in Passagen und an anderen Ecken innerhalb des Cityrings wurde während der Winterwochen gebuddelt und gebaggert.

Q6 und Q7: Die größte Baustelle erstreckt sich über zwei Quadrate, ganz in Nähe des Wasserturms. Bauherr Diringer & Scheidel zieht hier ein neues Stadtquartier hoch. Für 300 Millionen ein dicker Brocken. Ein Viersternehotel, hochwertige Wohnungen, Praxen, Fitnessbereiche, Büros und Einkaufszonen entstehen an zentraler Stelle. Bis vor Kurzem dominierte hier noch Nachkriegscharme, die beiden Quadrate galten als Schmuddelecke. In der Nähe zum Nationaltheater, Kongresszentrum, zur Einkaufsmeile und ICE-Knotenpunkt soll nun ein urbanes Kleinod entstehen. Fertigstellung 2016.

A5 und B6: Auf diesen Quadraten beginnt das Land mit dem Bau eines Forschungs- und Lehrgebäudes sowie einer Kindertagesstätte für die benachbarte Universität. Volumen: 20 Millionen Euro, Fertigstellung Sommer 2014.

K3, J3, J4 und J5: Hier expandiert das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit ganz gewaltig. Bis Ende des Jahrzehnts bekommt das Institut für seine Patientenversorgung und die Forschungseinrichtungen mehr Räume. Insgesamt fließen in den kommenden acht Jahren über 100 Millionen in das weltweit anerkannte Institut.

O4,4: Im Herzen der Innenstadt an den Planken bereitet sich die Landesbank Baden-Württemberg LBBW auf den Abriss und Neubau eines Büro- und Handelshauses vor. Nach langem Hin und Her einigte man sich auf eine ansprechende Fassade im Barockstil. Das Schmuckstück an den Planken soll bis Ende 2014 für 35 Millionen Euro stehen.

O4, 8-10 und O6: Ebenfalls im Zentrum expandiert das Familienunternehmen Engelhorn im angestammten Domizil und stärkt damit seine Präsenz am Standort. Die ersten Maßnahmen sind angelaufen.

P3: Die Eigentümerin Aachener Grundvermögen hat für 23 Millionen Euro das große Eckhaus gekauft und will voraussichtlich noch in diesem Jahr der Drogerie Müller und weiteren Einzelhandelsgeschäften Mietraum bieten, hat aber auch Büros und Wohnungen im Angebot. Fertigstellung Ende 2013.

P2: Schon fertiggestellt ist nebenan das Projekt der Centrum GmbH. 63 Millionen Euro investierte die Eigentümerin in das vor Kurzem eröffnete Gebäude und gab der Commerzbank, einer Apotheke und Handelsgeschäften ein Zuhause.

P5: Hier baut die Vetterstiftung für zehn Millionen ein Geschäftshaus für Appelrath und Cüpper, Parfümerie Douglas und mehrere Büros. Fertig Ende 2013.

P7: Am Entree der Planken (Zürichhaus) sind die Vorarbeiten für ein Handels- und Bürohaus angelaufen. Die Eigentümerin DC Values GmbH KG will noch in diesem Monat beginnen. Investitionsvolumen 55 Millionen Euro.

T1: Machen wir einen Sprung in die Breite Straße. Hier bereitet sich die Kurpfalzstraßengesellschaft auf den Baubeginn in einigen Wochen vor. Bis zum Jahresende wird an dieser Stelle für 15 Millionen Euro ein Verkaufshaus für den französischen Sportartikelanbieter Declathon entstehen. Außerdem ist in dem ehemaligen Woolworth-Kaufhaus eine Innenstadtdiskothek geplant.

L6: Auf dem Quadrat erweitert die Züblin AG im Auftrag des Landes das Polizeipräsidium Mannheim, das schon lange auf moderne Arbeitsräume wartet. Fertigstellung ist für März vorgesehen, Investitionssumme: 12 Millionen Euro.

R5: Die Baugrube für ein XXL-Parkhaus (fertig Ende 2013) und das neue Bauhaus ist ausgehoben. Bauherr Diringer & Scheidel nimmt hier 20 Millionen Euro in die Hand.