Mosbach. In den Monaten Juni bis September kommt es für die Züge der Linien RE1 und RE2 zwischen Mannheim/Heidelberg und Heilbronn zu zahlreichen Veränderungen aufgrund von mehrmonatigen Bauarbeiten. Auch Reisende von und nach Neckarelz sind betroffen und sollten sich aufgrund der komplexen Baumaßnahmen und ihren jeweiligen Auswirkungen auf den Bahnverkehr vor Reiseantritt über die elektronische Fahrplanauskunft informieren.

Zwischen dem 3. Juni und 27. September fallen im Abschnitt Bad Friedrichshall-Jagstfeld von/nach Heilbronn Hbf bestimmte Züge aus. Ersatzreisemöglichkeit gibt es mit zeitnah verkehrenden Regelzügen. An vielen Tagen werden Züge der Linie RE1 über die Elsenztalbahn umgeleitet, was teilweise schon im Regelfahrplan veröffentlicht ist. Dazu kommen im Juli weitere Umleitungen nach gleichem Muster, die im Fahrplan violett unterlegt sind. Reisende mit Start oder Ziel an der Neckartalbahn werden gebeten, ersatzweise mit der S-Bahn bzw. den baubedingt erforderlichen Schienenersatzverkehr zu fahren.

Informationen sind tagesaktuell erhältlich unter www.bahn.de/bauarbeiten; der Fahrplan kann zudem auf der Homepage der Stadt Mosbach unter "Aktuelle Nachrichten" eingesehen werden.