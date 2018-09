War das schon der Starschuss für ein neues Mentoren-Programm? Auf jeden fall hatten alle Teilnehmer viel Spaß bei der Kinder-Olympiade in der 'SoccArena' Heidelberg. Foto: kaz

Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg/Rhein-Neckar. Kinder-Olympiade in der "SoccArena" Heidelberg: Die Veranstaltung war nicht nur ein Riesenspaß für rund 50 Jungen und Mädchen, sondern markierte auch den Neustart für die Nachfolge-Organisation des Mentoren-Programms "Big Brothers Big Sisters" (BBBS). Seit 2007 war dieses nach amerikanischem Vorbild in Deutschland angesiedelt, läuft aber zum Jahresende aus, nachdem sich die Benckiser-Stiftung als Hauptsponsor aus der Finanzierung zurück zog.

In der Region gibt es nach wie vor rund 200 sogenannte "Tandems", also genau so viele Kinder und Jugendliche, die einen Teil ihrer Freizeit mit einem Erwachsenen verbringen, der nicht zu ihrer Familie gehört. Der "große Bruder" oder die "große Schwester" können da viele Impulse setzen und erleben die Treffen mit den Jüngeren selbst als Bereicherung.

Info Wer die Nachfolge-Organisation von "Big Brothers Big Sisters" unterstützen will, kontaktiert Linn Schöllhorn: Telefon 0621/5903205, E-Mail: linn.schoellhorn@bbbsd.org.

Das BBBS-Regionalbüro in Ludwigshafen unter Leitung von Linn Schöllhorn sorgte für passenden Konstellationen. Als im September 2013 damit quasi von heute auf morgen Schluss sein sollte, gingen die Mentoren in die Offensive. Nach einigen erfolglosen Protestaktionen gründeten sie einen eigenen Verein, um für ihr ehrenamtliches Engagement einen neuen rechtlichen Rahmen zu schaffen.

Andere Vereine zeigten sich solidarisch - etwa "Aufwind" aus Mannheim, der seinerseits sozial benachteiligte Kinder im Focus hat. Oder der Verein "Gemeinsam studieren - gemeinsam helfen", der die Kinder-Olympiade in Heidelberg mit mehreren Spielstationen als Sozialprojekt innerhalb des Manager-Studiums auf die Beine stellte. Ein Firmen-Fußballturnier lief parallel, dazu kam das Kicken gegen Kindermannschaften mit der Vorgabe: Nur die Kleinen dürfen Tore schießen.

Dass die Benckiser-Stiftung bei "Big Brothers Bigs Sisters" Deutschland einen Rückzieher machte, wird mittlerweile von den meisten Vereinsmitgliedern als Eigentor bewertet. Nun sitz die derzeit noch namenlose Nachfolge-Organisation in den Startlöchern will sich demnächst der Öffentlichkeit präsentieren.

Laut Linn Schöllhorn ist bereits die SAP als Hauptsponsor mit im Boot - dies schon deshalb, weil viele Beschäftigte des Unternehmens bereits länger die sogenannten "Cleverlinge" betreuen, also Schülerinnen und Schüler, die mit ihren Mentoren regelmäßig einen Nachmittag auf dem Firmengelände in Walldorf verbringen. Weitere Sponsoren sind derzeit herzlich willkommen, so Linn Schöllhorn.