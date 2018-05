Von Peter Wiest

Rhein-Neckar. "Entspannt", wie es Bahn-Sprecher Martin Schmolke gestern der RNZ gegenüber ausdrückte, war sie dann doch nicht wirklich, die Situation auf den Bahnhöfen der Region gestern am ersten Tag des neuen Bahnstreiks. Aber auch das von vielen befürchtete große Chaos blieb aus - nicht zuletzt auch, weil sich viel mehr Nahverkehrsreisende als erwartet bereits auf die Situation eingestellt hatten und andere Verkehrsmittel, überwiegend das Auto, benutzten. Dass es dadurch auf den Straßen der Region etwas länger dauerte als sonst, um von A nach B zu kommen, war die eine Folge; mehr Staus als gewöhnlich insbesondere auf den Autobahnen der Region war die andere.

Die S-Bahnen verkehrten derweil wie angekündigt im Ein-Stunden-Takt und waren "gut gefüllt, aber nicht überfüllt", wie es Martin Schmolke formulierte. Der Ersatzfahrplan sei "ausgesprochen gut angelaufen", was für die Bahn "sehr zufriedenstellend" sei. Man habe sich im Vorfeld des angekündigten Streiks bemüht, in Anbetracht der Lage ein stabiles und vor allen Dingen verlässliches Fahrplanangebot zu machen, und das sei auch gelungen, sagt Schmolke: "Uns war wichtig, dass Reisende im Regionalverkehr ihre Fahrzeiten planen können - und das hat geklappt".

"Verlässlicher Notfahrplan"

Auch am heutigen Freitag werden nach Schmolkes Auskunft die S-Bahnen in der Rhein-Neckar-Region weiter im Ein-Stunden-Takt verkehren. Die Linie S 1 verkehrt dabei stündlich zwischen Osterburken und Kaiserslautern über Mannheim und Heidelberg; die S 2 entfällt. Die S 3 soll stündliche die Gesamtstrecke Karlsruhe-Heidelberg-Ludwigshafen-Germershein befahren; die S 4 entfällt ebenfalls.

Am Samstag und Sonntag wird laut dem für das Wochenende aufgestellten Notfahrplan die Linie S 1 "nahezu zweistündlich", wie es heißt, zwischen Kaiserslautern und Heidelberg verkehren; sie endet dann in Heidelberg. Von dort verkehrt sie wiederum nahezu zweistündlich bis nach Osterburken. Die Linie S 2 wird auch am Wochenende entfallen.

Die Züge der Regional-Express-Linie 1 entfallen am Wochenende auf dem Gesamtabschnitt Mannheim-Neckarelz-Heilbronn. Für die S 3, die normalerweise zwischen Germersheim, Mannheim, Heidelberg und Karlsruhe verkehrt, gilt: Am Samstag und Sonntag läuft der Verkehr "nahezu zweistündlich" zwischen Germersheim und Mannheim-Hauptbahnhof; die Züge enden dort. In Mannheim bestehen dann Anschlüsse in Richtung Heidelberg-Hauptbahnhof und Karlsruhe-Hautbahnhof. Die Linie S 4 entfällt auch am Wochenende.

Wie die Bahn am Donnerstag ankündigte, wird in Anbetracht des Streiks die Bahnhofshalle im Mannheimer Hauptbahnhof bis zum Streikende, das voraussichtlich am Montagmorgen um 4 Uhr sein wird, durchgehend geöffnet bleiben. Der dortige Informationsschalter ("Infopoint") wird bis 1 Uhr nachts und dann wieder ab 6 Uhr morgens besetzt sein. Die Heidelberger Bahnhofshalle "ist ja sowieso immer nachts offen", sagte ein Sprecher.