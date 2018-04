Von Peter Wiest

Frankenthal/Heidelberg. "Wenn man sich als Müllwagen-Fahrer mit einer Forderung von zwölf Millionen Euro konfrontiert sieht, dann ist das alles andere als lustig, und man kann so etwas wirklich nicht mehr gelassen sehen": Dem Heidelberger Rechtsanwalt Samuel Schwake aus der Kanzlei Tiefenbacher war die Empörung anzumerken, als er am Dienstag der RNZ bestätigte, dass nach seiner Kenntnis die Bahn offensichtlich diese immense Schadensersatz-Summe von dem Mann fordert, der im Sommer 2010 ein Müllauto fuhr, das bei Lambrecht in der Pfalz mit einem ICE zusammengestoßen war. Schwake hatte den Müllwagenfahrer in einem ersten Prozess in Neustadt und dann auch bei der Revision in diesem Frühjahr in Frankenthal vertreten, wo das Landgericht den Mann zu einer Geldstrafe von 2250 Euro verurteilt hatte. Dieses Urteil ist mittlerweile rechtskräftig, nachdem der Verteidiger die ursprünglich dagegen eingelegte Revision zurückgezogen hatte.

Nach den beiden zurückliegenden Urteilen war der Müllwagenfahrer zu schnell gefahren, deshalb vom Weg abgekommen, eine Böschung hinunter gerutscht und auf das Gleisbett gestürzt.

Ein ICE mit etwa 300 Passagieren an Bord erfasste das Auto und wurde dabei teilweise aufgeschlitzt. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall, der sich am 17. August 2010 ereignete, selbst schwer verletzt; 14 Zuginsassen erlitten ebenfalls Verletzungen. Der ICE war auf der kurvigen Strecke mit weniger als 100 km/h unterwegs, was vermutlich eine größere Katastrophe verhinderte.

Der Müllwagen-Fahrer war im ersten Prozess vom Amtsgericht Neustadt zu einer Geldstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Dagegen hatte sein Anwalt Berufung eingelegt. Samuel Schwake hatte schon ursprünglich einen Freispruch beantragt und argumentiert, die Verantwortung für den Unfall liege bei den örtlichen Behörden und der Bahn, die den nur 2,50 Meter breiten Weg nicht ausreichend gesichert hätten; Müllautos, die dort entlang fuhren, seinen ebenfalls 2,50 Meter breit. Bereits einige Jahre vorher sei an der gleichen Stelle ein Müllwagen die Böschung hinunter gerutscht.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem damals 36-jährigen Fahrer einen fahrlässigen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr vorgeworfen und eine Geldstrafe von 3000 Euro gefordert. Der Mann sei mit 33 km/h deutlich zu schnell unterwegs gewesen, da in diesem Bereich Schrittgeschwindigkeit angemessen gewesen wäre.

Nachdem er von der durch die Bahn eingereichten Zivilklage erfahren habe, habe er sich sofort bei Gericht erkundigt und bestätigt bekommen, dass die Klageschrift auf dem Weg sei, sagte Samuel Schwake am Dienstag. Er habe sie allerdings noch nicht zu Gesicht bekommen, könne deshalb bisher dazu im Detail auch noch keinen Kommentar abgeben. Beklagt sei nach seiner Kenntnis nicht nur sein Mandant, sondern auch das Unfall-Versicherungsunternehmen sowie der Arbeitgeber, also das Müllentsorgungs-Unternehmen, das den Fahrer beschäftigte.

Sobald die Klageschrift bei ihm eingetroffen sei, werde er sie sorgfältig prüfen, sagte Schwake weiter. Er sehe allerdings bereits jetzt "sehr gute Möglichkeiten", in einem eventuellen Prozess zu obsiegen und die Klage zurückzuweisen - zumal der Maßstab eines eventuellen Verschuldens in einem Zivilprozess noch einmal ein anderer sei als in einem Strafprozess.