Heidelberg/Mosbach. Wegen einer Großbaustelle der Bahn im Neckartal müssen Pendler zwischen Heidelberg und Mosbach noch bis Ende Oktober mit längeren Fahrzeiten rechnen. Wie die Bahn mitteilte begann heute die Erneuerung von mehr als 40 Kilometern Gleisen. Auch Schwellen, Weichen und Gleisbett werden zum teil renoviert. Während der Bauarbeiten werden einzelne Streckenabschnitte gesperrt, der Zugverkehr wird durch Busse ersetzt. Die Sperrung des ersten Abschnittes zwischen dem Bahnhof Heidelberg-Altstadt und dem Heidelberger Hauptbahnhof sorgte heute morgen für volle Ersatzbusse. "Reisezeiten können sich um bis zu eine halbe Stunde verlängern", sagte ein Bahnsprecher. Betroffen seien rund 17.000 Pendler, die die Strecke täglich nutzen. Vom 26. August an wird dann der Abschnitt zwischen Heidelberg-Altstadt und Neckargemünd, vom 9. September Neckargemünd bis Eberbach, vom 10. Oktober von Eberbach bis Mosbach-Neckarelz gesperrt werden. In der Nacht wird teils schon an der gesamten Strecke gearbeitet. (dpa/lsw)