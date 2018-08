Schwetzingen. (stek) Weithin sichtbar haben die Bauarbeiten für das Logistikzentrum des französischen Sportartikelherstellers Decathlon auf dem Gelände des ehemaligen Bundesbahnausbesserungswerks begonnen. Das neue Gewerbegebiet an der Grenzhöfer Straße soll künftig über einen Kreisverkehr erschlossen werden. Für die dafür erforderlichen Vorarbeiten wird die Abfahrt von der B 535 zur Grenzhöfer Straße aus Richtung Mannheim kommend von Mittwoch, 25. Juli, bis einschließlich Freitag, 27. Juli, gesperrt werden. Eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert.

Darüber hinaus wird das Gewerbegebiet noch an den Plankstadter Kanal angeschlossen. Für die Kanalbauarbeiten über die Grenzhöfer Straße wird diese vom morgigen Donnerstag, 26. Juli, ab 7 Uhr bis einschließlich Freitag, 27. Juli, um circa 16 Uhr und von Montag, 30. Juli, ab 7 Uhr bis einschließlich Mittwoch, 1. August, bis circa 17 Uhr halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Ampelschaltung geregelt.

Im Anschluss an die Kanalarbeiten wird bis Mitte Oktober der Kreisverkehr Grenzhöfer Straße in Höhe der Abfahrt von der B 535 gebaut. Während der Arbeiten wird der Verkehr mit einer Ampel halbseitig um die Baustelle herumgeführt. Eine Vollsperrung der Grenzhöfer Straße ist erst am Ende der Maßnahme für den Einbau der Fahrbahndecke erforderlich, die Verkehrsteilnehmer müssen während der gesamten Bauphase mit Behinderungen rechnen.