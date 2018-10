Von Harald Berlinghof

Mannheim. Die Zahl der Schulabgänger sinkt, das Studium gewinnt zunehmend an Attraktivität gegenüber den Ausbildungsberufen - und bei so manchem Bewerber fehlt die "Ausbildungsreife". Das sind die Gründe für eine zurückgehende Zahl an Ausbildungsverträgen im Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt wurden im hiesigen Bezirk 3,5 Prozent weniger neue Ausbildungsverhältnisse registriert als Ende September 2012. Das entspricht 155 Ausbildungsstellen. Gleichzeitig blieben 1389 Lehrstellen unbesetzt: Entweder, weil zu wenig Interesse an den Berufsbildern bestand, oder, weil sich keine geeigneten Bewerber fanden.

Die Teilbereiche des IHK-Bezirks weisen dabei unterschiedliche Zahlen auf. Der stärkste Rückgang an Ausbildungsverhältnissen war in Mannheim mit minus 5,7 Prozent zu verzeichnen. In Heidelberg sowie dem Rhein-Neckar-Kreis lag der Rückgang bei rund 2,5 Prozent. Ganz entgegen dem Trend stieg allerdings die Zahl der Ausbildungsverträge im Neckar-Odenwald-Kreis. Hier konnte ein plus von 3,7 Prozent festgestellt werden.

"1389 unbesetzte Ausbildungsplätze Ende August bedeuten 1389 fehlende zukünftige Fachkräfte in der nahen Zukunft und damit fehlende Wertschöpfung für unsere Betriebe. Sie bedeuten aber auch 1389 ungenutzte Chancen von jungen Menschen", betonte IHK Hauptgeschäftsführer Axel Nitschke.

Dabei sind die Chancen für Lehrberufe gut wie selten zuvor. Bereits heute setzen 60 Prozent aller ausgeschriebenen Stellen eine abgeschlossene Berufsausbildung voraus. Die Arbeitslosenquote bei Fachkräften hat sich seit 2005 halbiert. Gleichzeitig sind nur 20 Prozent der freien Stellen auf dem Arbeitsmarkt für Studienabgänger vorgesehen. Da in naher Zukunft zu erwarten sei, dass 50 Prozent eines Jahrgangs studieren, zeichnet sich im akademischen Bereich ein Überangebot ab. "Das ist eine Fehlsteuerung im Bereich der beruflichen Qualifikation, die Auswirkungen haben wird", prophezeit Nitschke: "Ein hoher Anteil an Hochschulabsolventen wird keine adäquate Beschäftigung finden".

Dies wiederum - oder auch Studienabbrecher - könnten trotz höheren Alters ein Reservoir für Betriebe sein, die keine geeigneten Bewerber für ihre Ausbildungsstellen finden, meint man bei der IHK. In diesem Bereich gebe es aber auf beiden Seiten noch viele Vorurteile und viel Unwissenheit abzubauen. "Es gibt Betriebe, die dem sehr skeptisch gegenüber stehen. Es gibt aber auch welche, die das Potenzial erkannt haben, die solche Leute geradezu suchen und aufsaugen", meint Harald Töltl, Berufsbildungsexperte der IHK Rhein-Neckar.

Gestern Abend wurden schließlich im Mannheimer Rosengarten 144 Jahrgangsbeste aus dem Bezirk der IHK-Rhein-Neckar ausgezeichnet. Darunter 14 Landesbeste und zwei Bundesbeste. Einer, der sich als Bundesbester im Ausbildungsgang "Produktionstechnologie" durchsetzte, ist Tobias Hege.