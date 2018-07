Von Peter Wiest

Mannheim. Ja, klar: Das Original wird es nie wieder geben. Dabei ist die Sehnsucht danach größer denn je. Es ist geradezu unglaublich, wie viele Fans förmlich lechzen nach Pink Floyd. Aber die Band wird nie mehr gemeinsam auftreten. So viel ist spätestens seit dem Tod von Richard Wright und den anhaltenden Streitereien zwischen den beiden Genies Roger Waters und David Gilmour endgültig klar. Alles aus und vorbei also.

Oder doch nicht? Wo ein Markt ist, da ist schließlich auch Musik. Und so schießen Pink Floyd-Coverbands in den letzten Jahren förmlich aus dem Boden. Sie haben dabei zunehmend Erfolg auf den Bühnen dieser Welt: Wie etwa jetzt die "Australian Pink Floyd Show". Die zählt zu den derzeit erfolgreichsten der Branche - und lockte am Donnerstagabend immerhin gut dreieinhalbtausend Zuschauer in die SAP Arena.

Von denen waren denn auch am Ende die meisten begeistert - und spendeten nahezu frenetischen Applaus. Insofern stellt sich die Frage eigentlich gar nicht, ob die Welt solche Cover-Shows überhaupt braucht: Der Erfolg gibt den Jungs aus Down Under Recht. Und auch an der Show selbst war nicht wirklich viel zu bemängeln: Optisch fast so brillant wie weiland das Original selbst, inklusive gigantomanischer Laser-Projektionen; akustisch akzeptabel bis einwandfrei, stellenweise sogar fast authentisch. Die Musikauswahl schließlich wie ein Best Of: "Time", "Crazy Diamond", "Another Brick", "Wish you were here": Alles da.

Alles da - und trotzdem fehlte irgendwie irgend etwas. Zumindest fehlte es denjenigen im Publikum, die das Glück hatten, das Original schon mal live erlebt zu haben. Ja, es mag arrogant sein; vielleicht ist es auch die Gnade der frühen Geburt: Aber wenn man dieses Glück hatte, dann fällt es halt unendlich schwer, die zweite Garnitur zu akzeptieren.

Und dann merkt man auch, dass man Pink Floyd zwar fast perfekt nachspielen kann - dass es aber praktisch unmöglich ist, einer solchen Covershow die Seele einzuhauchen, die stets den Auftritten des Originals innewohnte. Dann fallen auch die an und für sich nur kleinen Schwächen, die Acts wie diese Australian Pink Floyd Show an den Tag legen, gleich doppelt schwer ins Gewicht.

Leicht verhunzte Gitarren-Soli etwa, dargeboten von zwei Gitarristen, die halt Dinge nicht zuwegebringen, wie sie David Gilmour allein aus dem Ärmel geschüttelt hätte. Oder Gesangs-Parts, die stimmlich überreif wirken, da ihnen einfach die spontane Natürlichkeit fehlt, mit der Waters, Gilmour & Co immer irgendwie den richtigen Ton fanden.

Gleich das erste Stück, "Shine on you crazy Diamond", war dafür symptomatisch. Und das blieb bis zum Schluss: Er hatte zwar reichlich Strahlkraft, dieser Diamant aus Australien, aber er war eben zu glatt geschliffen und deshalb nicht ansatzweise so verrückt wie das Original. Vielleicht jedoch ist solche Kritik auch ein bisschen übertrieben. Denn schlecht war sie beileibe nicht, diese Show vom anderen Ende der Welt, mit der die Australier ihren Helden Tribut zollen wollen.

Das zumindest ist ihnen gelungen: In akzeptabler, in respektabler Art und Weise. Für diejenigen im Publikum, die das Original nie erlebt haben (unter ihnen übrigens erstaunlich viele sehr junge Leute), war die Show sogar irgendwie eine Offenbarung. Vermittelte sie doch zumindest einen ausgezeichneten und stellenweise sogar authentischen Eindruck davon, wie das damals war, als die zu ihrer Zeit beste Band der Welt noch live auftrat. Und eine Cover Show dieser Güteklasse ist letztlich dann doch immer noch besser als gar keine Pink-Floyd-Show mehr - oder?