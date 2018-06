"Urban Knitting" heißt diese Form von Streetart, bei der öffentliche Einrichtungen "bestrickt" werden: Hier in Mannheim an der Seckenheimer Straße.

Von Harald Berlinghof

Ludwigshafen/Rhein-Neckar. Margit Volk tut es in Hirschberg, Irmgard Kriebel tut es in Weinheim, Pippi Strickstrumpf tut es in Mannheim - und irgendwer tut es auch in Schriesheim. Wer weiß, wo es noch mehr dieser bunten umhäkelten und umgarnten grauen Laternenmasten, Betonpfeiler oder Straßenpoller in der Region gibt? Gegenwärtig schießen sie wie Pilze aus dem Boden. Die "Guerilla-Knitter" stricken und häkeln und knüpfen das Straßenbild schön.

Urban Gardening ("Gärtnern in der Stadt") oder auch "Guerilla Gardening" entstand als Mittel politischen Protests und zivilen Ungehorsams im öffentlichen Raum, vorrangig in Großstädten oder auf öffentlichen Grünflächen. Inzwischen entwickelte es sich weiter bis hin zur urbanen Landwirtschaft und verbindet mit dem Protest oft auch die Verschönerung trister Innenstädte. Urban Knitting ("Stricken in der Stadt"; auch als "Guerilla Knitting" bezeichnet) ist eine Form von Straßenkunst ("Streetart"), bei der mehr oder minder beliebige Objekte in Städten durch Stricken verändert werden - vom Anbringen gestrickter Accessoires bis zum kompletten Zustricken etwa von Brückengeländern oder Straßenlaternen. Knittings können der Verschönerung dienen oder symbolische Bedeutung haben.

Alle tun es aus Überzeugung. Manche stehen dazu, andere machen es aus der Anonymität heraus. Plötzlich ist am nächsten Morgen wieder ein vergrauter Ort des urbanen Grauens zu einem Platz der Buntheit und Lebensfreude geworden. Man fährt mit dem Auto daran vorbei, man staunt, man reibt sich die Augen. So etwas hatte man vorher noch nicht gesehen.

Graffiti war gestern. "Urban Knitting", jenes städtische Stricken und Häkeln, heißt der neueste Trend der Straßenkunst, der aus Amerika zu uns herüber geschwappt ist. Und dabei bringt einem die bunte, öffentliche Häkelei ins Staunen. Die Tristheit vieler städtischer Orte wird einfach weggestrickt. "Wir stricken uns die Welt, wie sie uns gefällt". So drückt es die anonyme Mannheimer Strick-Guerillera "Pippi Strickstrumpf" aus.

Im Ernst-Bloch-Zentrum in Ludwigshafen ist jetzt eine kleine Ausstellung zu sehen, die sich den so genannten "Helden der Stadt" widmet. Darin geht es auch um das Phänomen des Urban Knitting. Helden der Stadt sind alle Bewohner, die ihre Kreativität und ihren Willen dazu einsetzen, die Stadt für sich selbst und andere lebenswerter zu gestalten. Ein bedeutender Pfeiler dieses Heldentums in Städten kommt ebenfalls, wie sollte es anders sein, aus Amerika. Und entsprechend hat es auch eine englische Bezeichnung.

Unter Urban Gardening oder Guerilla Gardening versteht man das Anlegen von Gärten im öffentlichen Raum. In seiner reinsten Form ohne Genehmigung und ohne vorher um Erlaubnis zu fragen. Das mag in der Bronx in New York so gehen, in Deutschland wohl eher nicht. Auch wenn Tomaten, Zucchini und Astern doch keinem ein Dorn im Auge sein können, wie man meinen könnte. Doch ohne Genehmigung geht das meistens nicht gut.

In der Heidelberger Weststadt beispielsweise gibt es einen solchen kleinen Nutzgarten auf öffentlichem Grün der Projektgruppe "Essbares Heidelberg". Jeder kann dort "mitackern", jeder darf ernten. Vier Minigärtchen hat man bereits angelegt. Der Gemeinderat der Stadt hatte 2014 die Erlaubnis dazu gegeben.

In Mannheim liegen hinter der Paul-Gerhardt-Kirche am Neuen Messplatz die Neckargärten. Aus einem ungenutzten Rasengelände, wo sich Obdachlose getroffen haben, wurden Gemüse- und Blumenbeete. Engagierte Mannheimer Bürger haben sie angelegt. Und die Obdachlosen wurden nicht vertrieben, sondern integriert. Die spielen jetzt die Aufpasser, dass sich niemand mutwillig an den Beeten vergreift. So wird aus dem Projekt eines biologischen Gärtnerns und Begrünens der Stadt unversehens ein soziales Projekt. Und die Stadt Mannheim akzeptiert es, wenn man vorher fragt. Beim Stricken im Stadtbild schreitet man bisher nicht ein, wenn es keine Beschwerden gibt.

In der Ludwigshafener Ausstellung, die in Kooperation mit dem Hack-Museum und der Initiatorin des "hackmuseumgARTens" Theresia Kiefer realisiert wurde, spielen auch andere soziale Projekte eine Rolle. Etwa die mittlerweile verbreiteten offenen Bücherregale, wie es sie in vielen Städten und Gemeinden gibt. Helden der Stadt gibt es viele. In "Repair Cafes" kann jedermann mit seinen defekten Geräten auftauchen und unter Anleitung die Reparatur versuchen. Bastelanleitungen für Hartz-IV-Möbel, für die man drei Pressspanplatten und zehn Schrauben braucht, werden gegeben. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Vor einiger Zeit tauchten in Mannheim an Masten von Straßenlaternen "Erste Hilfe Glücks Sets" auf, die Empfehlungen enthielten, doch einmal dem Regen zu lauschen oder eine Blume zu pflanzen. Doch es gibt auch Gegner. In Mannheim wurde das bunt umstrickte Neckartor in der westlichen Neckarstadt abgebrannt. Der schlimmste Gegner jedoch ist der Kommerz. Bleibt abzuwarten, wann die ersten hoch gehandelten Kunstwerke von "Urban Knittern" in New Yorker Kunstgalerien auftauchen...

Info: "Helden des Alltags" im Ernst-Bloch-Zentrum Ludwigshafen, Walzmühlenstraße 63. Bis 30. Juli. geöffnet dienstags und mittwochs 14 bis 17 Uhr, donnerstags 14 bis 20 Uhr.