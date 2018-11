Von Carlo Weippert

Schwetzingen. "Wenn ich 1983 geboren bin, dann sind es jetzt, äh, 31 Jahre", lautete die Antwort des Angeklagten auf die Frage des Vorsitzenden Richters Hans-Jörg Schneid nach dem Alter. In der Verhandlung vor dem Amtsgericht hatte er sich wegen Urkundenfälschung in mindestens zwei Fällen, strafbar nach § 267, 1 StGB, in diesem Fall Fälschung von Rezepten zum Kauf von Schmerzmitteln, zu verantworten. Angeblich plagten den Beschuldigten "Höllenschmerzen" im rechten (oder linken?) Arm bei Liegestützen, "es macht dann deutliche Knackgeräusche", versuchte er seine Taten zu erklären.

Nachdem ihm von seiner Hausärztin kein Rezept für "Diazepam" (Psychopharmakon bei Angstzuständen und epileptischen Anfällen) mehr ausgestellt worden war, hatte sich der 31-jährige per Computer Rezeptvorlagen verschafft, diese selbst ausgestellt und Ärzte aus dem Telefonbuch in Stempel mit Unterschriften als Aussteller angegeben. Das musste in beiden Apotheken auffallen, da die Formulare mit den gängigen Vorlagen nicht übereinstimmten.

Anschließende Anrufe bei den Ärzten klärten die Fälschungsversuche und ergaben eine Anzeige wegen Urkundenfälschung. Bei der Polizei konnte der Täter anhand von Fotos eindeutig von einer Apothekerin, die auch als Zeugin geladen war, erkannt werden. Gegen den folgenden Strafbefehl hatte der Anwalt des "Rezeptausstellers in Eigentherapie" Einspruch eingelegt.

"Ich nehme alles, was kommt, versorge auch ab und zu Bekannte mit Rezepten, weil ich ihnen helfen will", rutschte der Angeklagte fast auf die Schiene der gewerbsmäßigen Fälschung, wie von der Staatsanwaltschaft angemerkt wurde.

Fragen nach Daten und Mengen der Medikamente blieben meist offen, sodass Richter Schneid den Vorschlag machte, den Einspruch auf Rechtsfolgen (Höhe des Tagessatzes) zu beschränken, da es sonst ganz schwierig und auch richtig Geld kosten würde.

Nach einer Besprechung zwischen dem Angeklagten und Anwalt konnten mit Rücksicht auf die finanzielle Situation des Angeklagten (Hartz IV) 120 Tagessätze à acht Euro als unterste Grenze erreicht werden. Schneid: "Das Gericht hat wegen finanzieller Engpässe beide Augen zugedrückt. Eine professionelle Therapie muss, die Strafe kann in Ratenzahlungen erfolgen oder durch Arbeit im Sozialbereich geleistet werden".