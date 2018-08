Von Carlo Weippert

Schwetzingen. Über Jahre hatten sich zwei Parteien in einem Hockenheimer Mehrfamilienhaus verstanden, sogar meist die Geburtstage zusammen gefeiert. Dann krachte es kräftig im Gebälk, als immer wieder die Kette zur Fensterlüftung im Treppenhaus abgehängt wurde und der jetzt vor dem Amtsgericht Angeklagte am 1. September 2015 um 13.45 Uhr laut Polizeiprotokoll mit einem silberfarbenen Gegenstand einen über zwei Meter langen Kratzer in den schon etwas älteren Wagen (Baujahr 1991) des Nachbarn ritzte, wie in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft stand.

Der Schaden betrug laut Kostenvoranschlag rund 600 Euro, war aber bisher noch nicht behoben worden. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und den Halter des beschädigten Wagens benachrichtigt, worauf der die Polizei angerufen hatte. Ein Strafbefehl wegen Sachbeschädigung folgte, hiergegen hatte der Beschuldigte Einspruch erhoben.

Zur Verhandlung vor dem Amtsgericht unter Vorsitz von Richter Hans-Jörg Schneid waren zwei Zeugen geladen: Der Kläger und ein Physiotherapeut, der nach einer Behandlung gerade aus dem Haus der Streithähne gekommen war und den Vorfall beobachtet hatte.

Bei der Verhandlung gab es viele Erinnerungslücken beim Beschuldigten: "Ich kann viele Dinge nicht mehr verstehen, auch weiß ich nichts über unsere Geldangelegenheiten, das regelt alles meine Frau!" Bei den Einkünften mit rund 1000 Euro Rente pro Monat sollten 950 Euro Miete warm ausreichen, um vom Rest zu leben. Das erstaunte nicht nur den Richter. Nach mehreren "Wie bitte?" und "Was ist los?" wurde vom Richtertisch festgestellt: "Sie hören wohl nur das, was Sie wollen! Bei der Polizei haben Sie aber etwas ganz anderes erzählt!" Die Antwort kam diesmal sofort: "Das war bestimmt ein Versehen!"

Vom Zeugen kam diese Aussage: "Es war ein älterer, ziemlich dicker Mann mit Gehstock, der mit einem silberfarbenen Gegenstand einen langen Riss in das Auto einritzte, sich umsah und dann in Richtung Penny-Markt weghumpelte."

Auch der Geschädigte konnte erst nach einigen Nachfragen halbwegs verständliche Antworten geben, auf die Frage, ob er den Vorfall gesehen habe, kam die Antwort des 88-Jährigen: "Ich habe in den 36 letzten Jahren noch nie einen Unfall gehabt, ich fahre total sicher!"

Nach so vielen Unklarheiten von Zeiten, Anrufen und Fast-Wahrnehmungen gab Richter Schneid den Rat: "In meinem Kopf sieht es so aus: Weshalb sollte der Zeuge eine Geschichte erfinden? Das kann man glauben, muss man aber nicht. Alle Punkte weisen darauf hin, dass der Beschuldigte aus Wut den langen Ritzer im Lack des Wagens vom Hausmitbewohner verursacht hat. Ich gebe den guten Rat, den Einspruch nach Absprache mit Ihrem Anwalt zurückzunehmen!"

Ein lautes "Den mach’ ich fertig, da gehe ich lieber in den Knast, als dem auch nur einen Euro zu zahlen. Außerdem sind die Zeugen und ihre Frauen alle …" wurde aus dem Protokoll wegen schwerer Beleidigungen gestrichen.

Nach deutlicher Unterweisung des Anwalts konnte der Einspruch letztlich zu den Akten gelegt werden. Richter Schneid zog zusammen: "Es bleibt bei 30 Tagessätzen à 30 Euro, ich hoffe, dass wir uns hier nie mehr wiedersehen!"