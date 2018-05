Darmstadt/Fürth. (lhe) Weil sie am gewaltsamen Tod ihres Ehemannes beteiligt gewesen sein soll, muss sich eine 48-Jährige seit gestern vor dem Landgericht Darmstadt verantworten. Zum Prozessauftakt lehnte ihr Verteidiger die Schwurgerichtskammer wegen des Verdachts der Befangenheit ab. "Der jetzige Kammervorsitzende hatte 2011 im Prozess gegen den ehemaligen Freund meiner Mandantin das Urteil geschrieben", sagte Verteidiger Hans Wolfgang Euler. Schon damals sei in dem Urteil mehrfach betont worden, dass das Gericht der Überzeugung gewesen sei, die jetzige Angeklagte habe an der Tat mitgewirkt. "Dies kommt einer Vorverurteilung gleich", sagte Euler.

Der Angeklagten wird vorgeworfen, 2009 gemeinsam mit ihrem damaligen Freund geplant zu haben, ihren wohlhabenden Ehemann zu töten. Dazu war der Liebhaber kurz vor Weihnachten 2009 von seinem Wohnort in Großbritannien zunächst nach Amsterdam geflogen und dann mit einem Mietwagen zum Haus des Mannes im südhessischen Fürth-Ellenbach gefahren. Dort habe er den 59-Jährigen erschlagen.

Der Ex-Freund war 2011 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Danach hatte er die Frau schwer belastet. Auf diesen Angaben fußt die Anklage. Die Frau habe die Tat "akribisch geplant", sagte Staatsanwalt Sebastian Zwiebel. Sie habe Flug und Mietwagen gebucht und dafür gesorgt, dass ihr Ehemann zu Hause war, als der Liebhaber eintraf. Das Motiv sei Habgier gewesen. Das spätere Opfer habe sich einer 30 Jahre Jüngeren zugewandt, von seiner Frau die Scheidung verlangt und ihr den Unterhalt gekürzt. Stattdessen habe er viel Geld an seine Freundin überwiesen. Zu Prozessbeginn schwieg die Angeklagte.