Von Peter Wiest

Mannheim/Heidelberg. Es ist eine für die Autofahrer durch und durch unbefriedigende und frustrierende Situation - und das geht nun schon seit Wochen so. Ob A 5, A 6 oder A 656: Die täglichen Staumeldungen aus der Region beherrschen die Verkehrsdurchsagen der Rundfunkstationen. Wer etwa in diesen Tagen von Heidelberg nach Mannheim (oder umgekehrt) will, der hat ebenso Probleme wie Autofahrer, die etwa von Schwetzingen oder Heidelberg aus in Richtung Weinheim über die Autobahn fahren: ellenlange Staus und Behinderungen allerorten, ausgelöst durch Baustellen im gesamten Bereich, sind der ganz alltägliche Wahnsinn.

Für den kommenden Sonntag steht nun erneut sogar zusätzliches Autofahrer-Ungemach an. Dann wird es auf der eh schon kaum mehr befahrbaren A 656 kurz vor Mannheim ganz besonders eng. Grund dafür sind Bauarbeiten an einer Brücke, die dafür sorgen, dass zwischen dem Kreuz Mannheim und Mannheim-Neckarau am Sonntag von 6 bis 18 Uhr nur noch eine Spur befahrbar ist. Dies teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe gestern mit. Außerdem wird die Strecke in Richtung Mannheim am Vormittag und am Nachmittag jeweils kurzfristig für 15 Minuten sogar komplett gesperrt. In Richtung Heidelberg ist "alles wie immer", wie es weiter heißt. Dort stehen alle Fahrstreifen zur Verfügung; gearbeitet wird nur auf einer Seite.

Die zusätzlichen Brückenarbeiten sind notwendig geworden, nachdem bereits im zurückliegenden September dort vier Betonfertigteile während einer Vollsperrung der A 656 eingehoben und montiert worden waren - dann jedoch bei den weiteren anschließenden Arbeiten eine Beschädigung bei einem eingesetzten Fertigteil festgestellt wurde. Deshalb muss der bereits verlegte Träger jetzt ausgebaut und durch einen neuen ersetzt werden, wie die Behörde dazu gestern mitteilte.

Zwischen 6 und 18 Uhr am kommenden Sonntag müssen dafür drei der vier Fahrspuren im Baustellenbereich zwischen dem Kreuz Mannheim und der Anschlussstelle Mannheim-Neckarau in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt werden. Der Verkehr von der A 6 und der A 656 kommend mit Ziel Mannheim wird einstreifig an der Baustelle vorbeigeführt.

Auf der A 6 wird für den Verkehr mit Ziel Mannheim am Sonntag eine Umleitung ausgeschildert.

Info: Informationen zu aktuellen Straßenbaustellen im Internet unter www.baustellen-bw.de.