Rhein-Neckar. (RNZ) Ich bin noch nie auf Eis gelaufen", sagt Mammut aus dem Irak ganz aufgeregt. Der Siebenjährige ist eines von zahlreichen Flüchtlingskindern, die von einer Aktion des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Kreisverband Mannheim, profitieren. Kreissozialleiter Bernd Böttinger und Kreisjugendleiterin Sografia Poutachidis, hatten sich mit den Kindern zur Kunsteisbahn nach Heddesheim aufgemacht.

Mit dabei waren zahlreiche Ehrenamtliche aus den DRK-Ortsvereinen, dem Jugendrotkreuz (JRK) und dem "Youngster Team" - hier engagieren sich junge Ehrenamtliche aus der Sozialarbeit und dem JRK gemeinsam in der Flüchtlingshilfe. Bevor der Spaß auf dem Eis aber losgehen konnte, mussten alle Kinder erst einmal mit passenden Schlittschuhen versorgt werden, heißt es in einer DRK-Pressemitteilung.

Für die meisten Kinder war der glatte Untergrund zwar absolutes Neuland, Angst hatten sie aber dennoch nicht. Und so gingen die Kleinen, gefolgt von ihren Betreuern, ohne zu zögern auf die Eisfläche. Nach einigen Stunden sah man dann viele kleine Eiskunstläufer über das Eis gleiten, die schließlich nur schweren Herzens für die Heimfahrt zu begeistern waren. Auch wenn für die Kinder an diesem Tage das Schlittschuhlaufen im Vordergrund stand, so freut sich Kreissozialarbeiter Böttinger besonders über die vielen neu geschlossenen Freundschaften und somit einen weiteren Beitrag für eine erfolgreiche Integration.

Nun sind die Kinder schon ganz gespannt, was denn als Nächstes auf dem Programm steht. "Als nächste Aktion möchten wir einen "Fahrrad-Check", im Rahmen eines Spielenachmittags, durchführen und dann im Frühling eine Fahrradtour mit unseren Schützlingen machen", erläutert Böttinger. Bereits im November des vergangenen Jahres hatte der Kreisverband in der Mannheimer Jugendverkehrsschule ein Fahrradtraining eigens für die Flüchtlingskinder organisiert.

Darauf folgte Ende Dezember eine Charityveranstaltung in der SAP Arena. Hier sammelte das Rote Kreuz beim Musical "Vom Geist der Weihnacht" rund 1900 Euro für das Projekt "Flüchtlingskinder in der Region". Mit Hilfe dieser Spende kann der Kreisverband nun seine Arbeit in der Flüchtlingshilfe weiter ausbauen.