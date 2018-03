Von Michael Endres

Bad Rappenau. Was ist derzeit nur los auf der Autobahn? Nach den schweren Unfällen am Sonntag mit dem Audi R8 und den acht Schwerverletzten beim Crash am Walldorfer Kreuz (die RNZ berichtete), sorgt erneut ein blutiger Unfall vom Dienstag für Schlagzeilen.

Mit dem Tode ringt der 46-jährige Fahrer eines VW-Bus, der bei dem spektakulären Unfall schwerste Verletzungen erlitt und mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik geflogen werden musste.

Auch die Gesamtumstände des Unfalls sind eher ungewöhnlich, wobei die Feuerwehren aus Sinsheim und Bad Rappenau gleichzeitig gefordert waren. Vermutlich wegen eines technischen Defekts legte ein Sattelzug aus Polen kurz vor der Abfahrt Bad Rappenau in Fahrtrichtung Heilbronn eine 80 Meter lange Vollbremsung hin. Augenscheinlich haben die Bremsen des Lkw plötzlich blockiert. Mit hoher Geschwindigkeit näherte sich der VW-Bus aus dem Raum Hameln/Niedersachsen, wobei der Fahrer den abbremsenden Lastzug zu spät erkannte. Beim Ausweichen vor dem Hindernis schrammte der VW am Lastzug vorbei und blieb aber am Heck hängen - mit fatalen Folgen.

Der VW-Bus wurde so unglücklich getroffen, dass Beifahrer- und die Schiebetüre des Busses regelrecht herausgerissen wurden. Dadurch wurde das gesamte Fahrzeug instabil, schleuderte quer über die Überholspur und überschlug sich anschließend, bis der VW-Bus wieder auf den Rädern zum Stehen kam.

Und es war reiner Zufall, dass wenige Kilometer entfernt auf dem Parkplatz "Bauernwald" auf Gemarkung Kirchardt ein Mercedes-Benz Campingwagen in Flammen aufging und die alarmierte Feuerwehr aus Bad Rappenau zum Fahrzeugbrand unterwegs war. Kurze Zeit zuvor muss jedoch der schwere Unfall auf der Gegenfahrbahn passiert sein, was die Floriansjünger aus der Kurstadt keine Sekunde zögern ließ. Sie sperrten die Fahrtrichtung nach Sinsheim und holten den verunglückten VW-Bus-Fahrer aus dem Fahrzeugwrack, und blieben an der Unfallstelle, bis die alarmierten Feuerwehrkollegen aus Sinsheim eingetroffen waren. Danach machten sie sich auf, um den Campingbus auf dem Parkplatz zu löschen - von dem blieb aber nur noch das Gerippe übrig, der Campingwagen ist Schrott. Die beiden Insassen, sie waren auf dem Weg ins pfälzische Frankenthal, kamen mit dem Schrecken davon.

Die A 6 war wegen des spektakulären Unfalls in Richtung Heilbronn bis 14.30 Uhr voll gesperrt, danach wurde der Verkehr über den Standstreifen und die rechte Fahrbahn zweispurig an der Unfallstelle vorbei geleitet. Ein Sachverständiger wurde zur genauen Klärung der Unfallursache eingeschaltet. Chaos herrschte aber bis in die frühen Abendstunden auf den Umleitungsstrecken zwischen Sinsheim und Bad Rappenau. Wegen des bis zu elf Kilometer langen Staus auf der Autobahn in Richtung Heilbronn nutzen viele Verkehrsteilnehmer die Umleitungsstrecke über Kirchardt und Fürfeld; hier kam es zeitweise zu erheblichen Behinderungen.