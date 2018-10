Von Nicoline Pilz

Mannheim. Endrik Ebel ist Schulrat am Staatlichen Schulamt Mannheim. In seinen Aufgabenbereich fallen die Aufsicht und Beratung der 26 Grund- und Hauptschulen in seinem Sprengel, das Gebiet Bergstraße nördlich von Heidelberg. Querschnittsbezogene Aufgaben sind Hauptschul-Abschlussprüfungen, Sprachförderkonzepte, bilingualer Unterricht, Inklusion und die Gemeinschaftsschule. Hier ist Ebel Ansprechpartner des Schulamtes. Über das Thema "Gemeinschaftsschule" hat die RNZ mit dem Schulrat gesprochen.

Sie haben das Modell Gemeinschaftsschule kürzlich unter anderem bei Informationsveranstaltungen in Heddesheim und Hirschberg erläutert. Was bedeutet Gemeinschaftsschule eigentlich?

Es bedeutet, dass wir parallel zum gegliederten Schulsystem in der Sekundarstufe jetzt die zusätzliche Option des längeren gemeinsamen Lernens bis zur zehnten Klasse haben. Für die Region bedeutet es, dass man sich in den "Raumschaften" Gedanken machen muss, welches Schulangebot man mittel- bis langfristig Eltern und Schülern anbieten und vorhalten möchte. Die Frage, "was wollen wir für unsere Kinder?" ist eine gesellschaftliche Debatte.

Nun lehnen beispielsweise die Bergsträßer Liberalen die Gemeinschaftsschule ab, wie sie jüngst in einer Pressemitteilung erklärten. Das gegliederte Schulsystem in Baden-Württemberg sei "europaweit führend, leistungsfähig und erfolgreich", heißt es dort. Wie messbar ist dieser Erfolg?

Das Schulsystem in Baden-Württemberg ist mit seinen Übergangsmöglichkeiten, wovon das gegliederte System ja auch lebt, pauschal betrachtet, erfolgreich. Man muss aber differenzieren. Auch etwas Gutes kann man noch besser machen. Es gibt Bereiche, in denen andere Länder wie Finnland oder Kanada besser sind, was individuelle Förderung und die Entkoppelung von Herkunft und Bildungserfolg angeht. Bei abnehmenden Schülerzahlen und angesichts der demografischen Entwicklung müssen wir jeden Schüler zum optimalen Erfolg bringen.

Kritiker beklagen, die Gemeinschaftsschule sei eine "Einheitsschule", die alle Schüler gleich mache. Stärkere Schüler auf Realschulen und Gymnasien könnten daher an Bildungsniveau verlieren.

Das Gegenteil ist der Fall. Gerade in den Lerngruppen der Gemeinschaftsschule lernt jeder Schüler individuell entsprechend seines Entwicklungsstandes und persönlichen Potenzialen in der ihm angemessenen Geschwindigkeit. In den Schularten des gegliederten Systems wird nach der Zuordnung der Schüler zu einzelnen Schulartenniveaus in der dann vermeintlich homogenen Lerngruppe ein gemeinsames Lernziel verfolgt.

Gymnasien und Realschulen haben Angst, ihre Einrichtungen würden über kurz oder lang überflüssig. Ist diese Angst begründet?

In Zeiten zurückgehender Schülerzahlen werden alle schulischen Angebote Bestand haben können, die in den Augen der Eltern attraktiv sind. Das heißt, das eine ist die möglichst optimale individuelle Förderung des Schülers und das andere, die Zertifizierung eines Abschlusses, der dem Kind Lebens- und Berufschancen eröffnet. Gemeinschaftsschule ist so konzipiert, dass sie diese beiden Ziele kombinieren kann.

Kritisiert wird auch, dass das neue Modell Schüler zu "Versuchskaninchen" mache; die Schulform sei neu und nicht etabliert.

Mit dem Fokus auf Baden-Württemberg und Bayern ist sie neu und noch nicht etabliert. Wenn man den Blick auf die Spitzenländer richtet, die bei der Pisa-Studie hervorragend abgeschnitten haben, dann ist das ganz anders. Wohl wissend aber, dass diese alle in Nuancen unterschiedliche Systeme haben. Gemeinsam ist ihnen aber, dass die Schüler in der Sekundarstufe nicht nach Schularten sortiert werden, sondern eine Schulart besuchen. Versuchskaninchen? Vorbild für die Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg sind erfolgreiche Schulen beziehungsweise "Lernhäuser" in der Schweiz.

Wie wirkt sich die kontrovers geführte politische Debatte um die Gemeinschaftsschulen auf deren Einführung aus?

Die damit einhergehende Ideologisierung der Debatte verstellt leider den Blick auf eine offene inhaltliche Diskussion. Das ist wirklich schade. Wenn man an die Weiterentwicklung der Gesellschaft denkt, wäre es wichtig, sich mit Zukunftsfragen, und Bildung ist eine Zukunftsfrage, vorurteilsfrei auseinanderzusetzen.

Für welche Schüler wäre die Gemeinschaftsschule die richtige Schule?

Grundsätzlich für alle, weil jeder in seinem Tempo und seinem Niveau lernen kann. Insbesondere für Schüler mit stark unterschiedlich ausgeprägtem Leistungsvermögen in verschiedenen Fächern. Für Schüler, die sich etwas langsamer entwickeln und bis zur vierten Klasse noch nicht soweit sind, wie sie von ihrem Potenzial her sein könnten. Die Gemeinschaftsschule will Über- aber auch Unterforderung vermeiden helfen.