Philippsburg. (dpa-lsw) Nach routinemäßigen Revisionsarbeiten und Ärger um vorgetäuschte Sicherheitsprüfungen ist der Block 2 des Atomkraftwerks Philippsburg am Mittwoch wieder ans Netz gegangen. Das teilte der Betreiber EnBW in Karlsruhe mit. Drei Mitarbeiter einer Fremdfirma hatten in dem Atomkraftwerk Sicherheitsprüfungen dokumentiert, die sie gar nicht vorgenommen hatten. Außerdem waren Prüfprotokolle umdatiert worden, um verpasste Termine zu vertuschen. Der Betreiber EnBW hatte daraufhin die Vorschriften für die Überprüfungen verschärft.

Während der mehrwöchigen Revisionsarbeiten seien rund 800 zusätzliche Arbeitskräfte von Hersteller- und Spezialfirmen in der Anlage tätig gewesen. Unter anderem hätten sie Brennelemente ausgetauscht. EnBW betreibt noch zwei Atomkraftwerksblöcke in Baden Württemberg. Neben Philipsburg 2 ist das Neckarwestheim 2. In Philipsburg soll die Stromerzeugung spätestens Ende 2019 enden, in Neckarwestheim spätestens Ende 2022.