Von Harald Berlinghof

Speyer. Eine Menschenmenge drängt sich vor der Weltraumhalle des Technik-Museums in Speyer. "Aufmachen, aufmachen" - Sprechchöre werden laut. Es dauert den Leuten zu lange. Um elf Uhr soll hier nicht etwa Eric Clapton auftreten. Nein, ein 38-jähriger Mann aus Künzelsau soll einen Vortrag halten. Einer, der im Weltraum war.

Alexander Gerst hat mehr als 165 Tage auf der Internationalen Raumstation ISS gearbeitet. Er war der elfte Deutsche im All und der erste Deutsche, der im Weltall schwebte, als er einen Außenbordeinsatz absolvierte. Und außerdem ist er sympathisch, eloquent und kann fesselnd erzählen. Und er bewegt sich in den Sozialen Netzwerken wie ein Fisch im Wasser, was ihn besonders bei jungen Leuten attraktiv macht.

"Eineinhalb Jahre lang steckt man erstmal knietief im Training", beginnt er zu erzählen. 6000 Trainingsstunden absolviert man. Aber irgendwann ist es dann so weit. In der Raumkapsel, mit der man zur Internationalen Raumstation ISS fliegt, ist es eng. "Wie zu dritt in einer Telefonzelle", versucht er seinen Zuhörern einen Eindruck vom Raumfahrerleben zu vermitteln. "Die Raumstation selbst ist so groß wie ein Jumbo."

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Das gilt ganz besonders für einen Raumfahrer. "Mit dem Knopfdruck meines Fingers habe ich ein Raumschiff gestartet", erinnert sich Gerst. Kindheitsträume sind wahr geworden. Den kleinen Fans, die sich am Boden vor der Bühne versammelt haben, rät er dringend, es auch einmal zu versuchen. "Klar, es kann nicht immer alles klappen. Aber probiert es ruhig. Wer weiß. Auch die Mädchen. Die können das nämlich auch", macht er ihnen Mut.

Von der ersten Minute an hat der Mann im blauen Fliegeranzug sein Publikum im Griff. Michael Rast von der Europäischen Weltraumorganisation ESA, der zuvor fast eine Stunde lang über die Erde als Raumschiff referiert hat, muss sich in der Raumfahrthalle des Speyerer Technikmuseums mit der Rolle des "Warmmachers" begnügen. "Wir wurden an der Abschussrampe in Baikonur verabschiedet. Dann gibt es traditionell auf derselben Startrampe, von der auch Juri Gagarin als erster Mensch ins All startete, noch einen Klaps auf den Hintern", erzählt Gerst. Soll heißen: Los jetzt und kommt gut wieder.

Mit einem Aufzug fährt man an der Rakete entlang nach oben. "Die Rakete ist wegen des eiskalten und flüssigen Sauerstoffs teilweise eisverkrustet, sie zischt und dampft und brummt. Man hat das Gefühl, das ist ein lebendes Wesen", sagt der deutsche Astronaut. "Man sieht nichts, man hört nichts, es rumpelt nur ein bisschen", schildert er die Empfindungen beim Start. Und mit dem 4,5-fachen des eigenen Körpergewichts wird man in die Sitze gepresst. "Acht Minuten lang", so Gerst.

Den Zuhörern bleibt fast der Atem weg. All das sind bleibende Erinnerungen. Aber dann kommt er schnell zu Eindrücken, die alle Astronauten, Kosmonauten oder chinesische Taikonauten mit zur Erde zurückgebracht haben. "Auf den Blick raus war ich nicht vorbereitet. Das hatte ich so nicht erwartet." Er meint die Aussicht auf die gute alte Erde, diese blaue Kugel des Lebens in einem lebensfeindlichen Weltraum. "Wie dünn diese Schale unserer Atmosphäre ist, die uns vor dem kalten Weltraum schützt, das wusste ich schon. Aber sie zu sehen, das ist etwas ganz anderes", sagt Gerst.