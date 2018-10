Von Hans-Dieter Siegfried

Epfenbach. Früher schnürte er die Fußballschuhe, und schon damals galt er als "Terrier", beeindruckte er doch seine Gegenspieler durch unermüdliche Laufarbeit und Kondition. Die bestellten Schuhe stehen längst im Schrank, Arno Schneider hat indes dem Sport nicht den Rücken gekehrt. Oder doch, denn der Epfenbacher hat sich einer Fortbewegungsart verschrieben, die mit "Nische" wohl treffend zu bezeichnen ist: Er läuft rückwärts.

Nicht im Alltagsleben, dort ist er Küchenchef eines Cateringunternehmens bei der SAP in Walldorf, vielmehr ist er seit vier Jahren auf den Fußballen unterwegs, mit fein abgestimmter Körperkoordination und äußerst erfolgreich. Bei den im August im italienischen Aosta-Tal stattgefundenen Weltmeisterschaften räumte der 59-Jährige in seiner Altersklasse mächtig ab, holte über 1500 und 3000 Meter die Goldmedaille und wurde über 800 Meter "Vize". Dazu erlief er sich, gemeinsam mit seinen Sportskameraden von der SG Nußloch, noch eine Silbermedaille.

"Sport ist mein Leben und hier speziell das Laufen", sagt Schneider, der sechsmal in der Woche trainiert, mal vorwärts, mal rückwärts. Auf Treppen und Steigungen holt er sich die entsprechende Kondition, und als er einst von seinem Vereinskameraden Franz Maier dazu überredet wurde, es "doch mal rückwärts zu versuchen", erwachte in dem passionierten Läufer der Ehrgeiz. Gleich bei seiner ersten WM-Teilnahme in Österreich bremste ihn allerdings ein Muskelfaserriss aus - er musste aufgeben. Die Freude an dieser noch jungen Sportart wurde dadurch jedoch nicht getrübt. Im Gegenteil, denn 2012 stand er bei der WM in Spanien bereits ganz oben auf dem Treppchen.

"Wir laufen in erster Linie auf Bahnen im Stadion", berichtet Schneider. Kopfsteinpflaster und andere Unebenheiten führen nach seinen Worten zu einem erhöhten Verletzungsrisiko. Alles sei Kopfsache, man sehe ja fast nichts, nur eben die Gegner. Überholen ist dabei relativ einfach, sieht doch der Teilnehmer beim Wettkampf seinen Konkurrenten auf sich zukommen und macht diesem dann Platz. "Auf die Zeit kommt es nicht so an, vor allem dann, wenn man an der Spitze des Feldes unterwegs ist und das Tempo kontrollieren kann", gibt Arno Schneider einen Einblick in die Taktik.

Dennoch: Bei seinem Erfolg jetzt in Italien über 3000 Meter bewältigte er die Strecke in 14:31 Minuten. Umstellen müssen sich die Rückwärtsläufer in Sachen muskulärer Belastung. "Das geht ganz schön in die Waden und die Oberschenkel", beschreibt Schneider das Anforderungsprofil. Dies ist dadurch bedingt, dass in dieser Sportart ausschließlich auf den Fußballen gelaufen wird. Klar, würde man über die Ferse abrollen, wäre der Spaß von kurzer Dauer - Hinfallen ist dann vorprogrammiert.

Schneider selbst betrieb früher das Vereinslokal der SG Nußloch und kam dort mit vielen Leichtathleten in Kontakt. Für ihn ein weiterer Ansporn, sich noch mehr dem Laufen zu widmen. Inzwischen trainiert er auch Interessenten im Rückwärtslaufen, aber auch in Sachen "Geländelauf mit Hund" ist er aktiv. Mit seinem zweijährigen Ridgeback-Viszla, einem südafrikanisch-ungarischen Jagdhundmischling, ist er ständig unterwegs und strebt in diesem Monat seinen 20. Titel bei den vom Deutschen Hunde-Sportverband ausgerichteten Wettkämpfen an. Dabei ist man mit dem Vierbeiner verbunden, der Hund trägt ein Brustgeschirr und die Leine ist mit einem Gummizug versehen, damit kein unnötiger Druck auf das Tier ausgeübt wird.

"Für mich ist die Zusammenarbeit mit meinem Hund eine willkommene Abwechslung, wir bilden ein echtes Team", freut sich Schneider auf die Titelkämpfe. Allerdings geht es bei dem Geländelauf mit dem Vierbeiner vorwärts in Richtung Ziel.