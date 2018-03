Heidelberg/Rhein-Neckar. (RNZ/zg) Keine guten Nachrichten hatte Michaela Röttele am Donnerstag zu verkünden: "Auch in diesem Jahr ist die Zahl der arbeitslosen Menschen im August wieder angestiegen. Gründe sind insbesondere die Sommerferien - hier sind Betriebe mit Einstellungen zurückhaltend - und das Ende von Ausbildungen. Das ist auch der Grund dafür, dass Jüngere besonders betroffen waren", sagte die Bereichsleiterin der Heidelberger Arbeitsagentur bei der Vorstellung der Arbeitsmarktzahlen.

Und die sehen so aus: 15.582 Menschen sind in diesem Monat arbeitslos gemeldet. Das sind 808 mehr als im Juli und 994 mehr als im Vorjahr. Damit stieg die Arbeitslosigkeit im Bereich der Heidelberger Agentur im Vergleich zum vergangenen Monat um 0,2 auf 4,5 Prozent. In der Stadt Heidelberg lag die Arbeitslosenquote bei 5,5 Prozent (Juli: 5,2), im Rhein-Neckar-Kreis bei 4,3 Prozent (4,1).

Auch die Zahl der Unterbeschäftigten - Menschen, die an entlastenden Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik teilnehmen - hat zugenommen. Im August sind es 20.341, 352 mehr als im Juli. Diese Zahl vermittelt nach Angaben der Arbeitsagentur "ein umfassenderes Bild vom Defizit an regulärer Beschäftigung als die Arbeitslosigkeit".

Die Nachfrage nach Arbeitskräften bewegt sich weiter auf hohem Niveau, wenngleich auch sie etwas nachgelassen hat. Im August wurden der Heidelberger Arbeitsagentur 1321 offene Stellen gemeldet. Insgesamt gibt es 4012 unbesetzte Arbeitsplätze, 155 mehr als im Vorjahr. Die Unternehmen in Stadt und Kreis haben der Agentur von Oktober 2011 bis August 3148 Ausbildungsplätze gemeldet, 53 mehr als im Vorjahreszeitraum.

Auf der anderen Seite haben bislang mehr als 3200 Bewerber die Arbeitsagentur bei der Suche nach einer Lehrstelle eingeschaltet. Ein Plus von 153 im Vergleich zum Vorjahr.

