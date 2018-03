Heidelberg/Rhein-Neckar. Es ist spät am Samstagabend. Irgendwie fühlen Sie sich schon den ganzen Tag nicht wohl: Kopfschmerzen, die bis in den Kiefer hinein ausstrahlen, Übelkeit sowie eine bleierne Müdigkeit. Alles fühlt sich flau an, aber nicht so bedrohlich, dass der Rettungswagen nötig scheint. Was tun? Der medizinische Bereitschaftsdienst wäre eine Lösung. Dort

Von Kirsten Baumbusch

Heidelberg/Rhein-Neckar. Es ist spät am Samstagabend. Irgendwie fühlen Sie sich schon den ganzen Tag nicht wohl: Kopfschmerzen, die bis in den Kiefer hinein ausstrahlen, Übelkeit sowie eine bleierne Müdigkeit. Alles fühlt sich flau an, aber nicht so bedrohlich, dass der Rettungswagen nötig scheint. Was tun? Der medizinische Bereitschaftsdienst wäre eine Lösung. Dort angekommen treffen Sie möglicherweise auf einen überforderten Augenarzt, der einen grippalen Infekt vermutet, weil er seinem letzten Herzinfarkt im Studium begegnet ist.

Der Notfalldienst oder Bereitschaftsdienst ist ein schwieriges und von Ärzten gefürchtetes Feld, zu dem dennoch theoretisch jeder niedergelassene Mediziner verpflichtet ist. Normalerweise sollte das keine fatalen Folgen haben, denn dieser Dienst ist für Patienten gedacht, die mit ihren Problemen zwar nicht bis zum nächsten Tag warten können, aber nicht in Lebensgefahr schweben. Aber wer weiß das schon immer so genau.

Also ein schwieriges Feld, nicht nur aus medizinischer, sondern auch aus juristischer Sicht. Um hier für mehr Klarheit zu sorgen, hat die Heidelberger Fachanwältin für Medizinrecht, Beate Bahner, ein Handbuch für Ärzte und Kliniken verfasst.

Ihr Interesse am Thema geweckt hatte der Facharzt für Notfallmedizin Wolfgang Tonn. Der bietet schon seit Jahren Seminare an, um Ärzte für den Bereitschaftsdienst fit zu machen und brauchte rechtliche Expertise dazu. Die Juristin und Buchautorin arbeitete sich in die Materie ein und entdeckte, dass auf diesem weiten Feld eine beträchtliche publizistische Lücke klaffte. Genau die soll nun mit dem im Springer-Verlag erschienenen Werk "Recht im Bereitschaftsdienst" geschlossen werden.

Was macht diesen Dienst so knifflig? "Die Ärzte sehen diese Patienten in der Regel zum ersten Mal und wissen so gut wie nichts von ihnen", betont Bahner. Dass vor allem in ländlichen Regionen Mediziner herangezogen werden müssen, die keine Experten in Allgemeinmedizin oder in innerer Medizin sind, macht die Situation nicht einfacher. Auch deshalb appelliert die Anwältin so leidenschaftlich dafür, nur noch den Begriff Bereitschaftsdienst zu verwenden. Wer nämlich unter dem häufig synonym verwendeten Begriff "Notdienst" den Rettungsdienst mit Notarzt versteht, sitzt möglicherweise einem lebensgefährlichen Irrtum auf.

Für die Ärzte bedeutet diese Verpflichtung bislang oft das unangenehme Gefühl, mit einem Bein quasi im Gefängnis zu stehen. Auch ohne lebensrettend tätig sein zu müssen, sehen sie sich im Bereitschaftsdienst mit einem Bündel von Unwägbarkeiten konfrontiert. Ob Patientenverfügung, den Tod festzustellen, bei Selbstmordgefahr eine Unterbringung in der Psychiatrie anzuordnen oder eine Kindesmisshandlung bemerken zu müssen, all das kann sie erwarten.

Eindrücklich erzählt die Autorin vom Fall eines Arztes, der im Bereitschaftsdienst von der Tochter einer betagten Frau gerufen wurde, die plötzlich gestorben war. Er stellte den Totenschein aus und war sich sicher, dass eine natürliche Ursache vorlag. Übersehen hatte er hellrote Flecken am Nacken, die Experten stutzig gemacht hätten. Todesursache war eine Kohlenmonoxid-Vergiftung durch einen defekten Ofen. Ein paar Stunden später starb auch die Tochter. Kein Wunder, dass dieser Dienst für nicht wenige niedergelassene Ärzte ein Schreckgespenst darstellt. Weniger in den großen Städten wie Mannheim oder Heidelberg, wo es feste Stationen gibt. Sondern draußen in den ländlichen Gebieten, wo ohnehin vielerorts schon Medizinermangel herrscht.

Für alle gibt es jetzt ein Buch, das sie auf diese Situation mit all ihren Haftungsfragen und juristischen Klippen vorbereiten kann.

Info: Beate Bahner, Recht im Bereitschaftsdienst, Heidelberg 2013, ISBN 978-3-642-25963-0.



