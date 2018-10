Rhein-Neckar. (ze) "Ich bin so ungefähr der zehnte Sozialfuzzi, der den Jugendlichen erzählt, dass sie so nicht weiter machen können. Da muss ich mir schon etwas Besonders einfallen lassen." Mit deutlichen Worten berichtete der Jugend- und Heimerzieher Rainer Frisch von der Gesellschaft für Konfliktmanagement (GfK) bei der Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Rhein-Neckar-Kreises vom Anti-Aggressivitäts-Training (AAT), das besonders gewaltbereite Jugendliche bei ihm absolvieren.

"Es nehmen nur Mehrfachgewalttäter an diesen Kursen teil", machte Frisch deutlich, dass seine Klientel nicht gerade zu den einfachen Fällen zählt. Der Rhein-Neckar-Kreis beziehungsweise die Stadt Heidelberg unterstützen fallbezogen die abwechselnd von der GfK und "Cool Double X" angebotenen Kurse mit zwei Drittel der Kosten. Das restliche Drittel übernimmt das Jugendhilfswerk Wiesloch.

Ein etwa 50 Stunden umfassender AAT-Kurs der GfK mit rund zehn Teilnehmern kostet 8000 Euro, wobei die Trainer zudem Vor- und Nacharbeit, wie Akteneinsicht oder Korrespondenz, zu leisten haben. Manchmal werden auch externe Fachkräfte wie Ärzte oder die Polizei bei den Kursen hinzugezogen. "Ein Arzt kann beispielsweise die Verletzlichkeit des menschlichen Körpers aufzeigen", erklärte Rainer Frisch die Funktion der externen Fachkräfte. Schließlich sollen die Jugendlichen mit den Auswirkungen ihrer Taten konfrontiert werden.

Natürlich werden auch Lösungsstrategien erarbeitet, damit die Teilnehmer in Zukunft mit schwierigen Lebenssituationen besser umgehen können, beziehungsweise erst gar nicht in die Situation kommen, in denen es zur Gewaltausübung kommt. "Ein Hooligan sollte zukünftig nicht mehr ins Fußballstadion gehen", zeigte Rainer Frisch einfache, aber effektive Lösungen auf.

Sorgen bereitet den Ausschussmitgliedern allerdings die hohe Abbrecherquote bei den AAT-Kursen von rund 50 Prozent. "Schaffen es nur 50 Prozent der Teilnehmer oder müssen wir dankbar sein, dass es überhaupt 50 Prozent sind?", stellte Landrat Stefan Dallinger in den Raum. "Dankbar sein", konterte Rainer Frisch. Die Jugendlichen seien sich nämlich der Konsequenzen eines Kursabbruchs oft nicht bewusst, schließlich könne ein erfolgreich absolvierter AAT-Kurs einen Arrest oder eine Inhaftierung verhindern.

Gleichzeitig würden bei dem AAT-Kurs große Ansprüche an die Jugendlichen gestellt, etwa dahingehend, dass sie sich mit ihren persönlichen Denk- und Verhaltensweisen intensiv auseinandersetzen müssen. Das Argument, dass die Fahrtstrecken zu den Kursen für die Jugendlichen zu aufwändig seien, ließ Frisch nicht gelten. So fänden die Kurse der GfK relativ zentral in Heidelberg statt, wodurch die Fahrtstrecke von Weinheim oder Hockenheim ungefähr gleich sei.

Doch müssten die Teilnehmer ein gewisses Engagement einbringen, um zu den Kursen zu gelangen. Ein Engagement, das sie an anderer Stelle durchaus zeigen würden. "Ich mache den Jugendlichen dann klar, dass ihnen bei einer Verabredung mit einer hübschen Blondine auch keine Fahrtstrecke zu weit ist und sie pünktlich erscheinen", erklärte Frisch. Erfreulich sei jedenfalls die geringe Rückfallquote bei den Jugendlichen, die einen AAT-Kurs absolviert haben, denn nur etwa 30 Prozent würden wieder gewalttätig.