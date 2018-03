Von Armin Rößler

Wiesloch. "Das gibt's nicht", freute sich Anne Ritz. Die 77-jährige Dielheimerin, Teilnehmerin der ersten Stunde, aber bisher nie unter den Siegern, ist frisch gebackene Weltmeisterin im "Mensch ärgere dich nicht". Im Finale der Vorrundenbesten ließ sie am Sonntagabend Norman Ruland (Großsachsen), Maximilian Host (Baiertal) und Andrej Kolodeshny (Wiesloch) hinter sich. Und auch ihr Sohn räumte einen Pokal ab: Mit null Punkten aus drei Partien wurde Jürgen Ritz (Kronau) zum schlechtesten Teilnehmer der WM gekürt. "'Mensch ärgere dich nicht' macht einfach Spaß, auch wenn man verliert", reagierte er ganz gelassen.

In der Mannschaftswertung der vierten Weltmeisterschaft, die wieder im Rahmen des Kurpfälzischen Winzerfests in Wiesloch ausgetragen wurde, siegten "Gargamel und seine Schlümpfe" vor "Chaos Catenaccio" (schon 2012 Vize-Weltmeister), "Kraichgau Elche 2" und "Elvis lebt". 21 Mannschaften mit je vier Spielern waren am Start, außerdem 86 Einzelspieler.

Für Farbtupfer sorgten neben den originellen Teamnamen aber auch zahlreiche Teilnehmer: zum einen durch lustige Verkleidungen, vor allem in Sachen Kopfbedeckungen, aber auch durch exotische Herkunftsländer wie Südkorea oder Kasachstan. Ehrengast war, wie schon im Vorfeld, berichtet König Bansah, der zwar in Ludwigshafen lebt, aber in seinem Heimatland Ghana Herrscher über eine Region ist, in der 200.000 Menschen leben. Das beliebte Brettspiel ist ihm gut bekannt: "Wir haben in Afrika immer im Sand gespielt, mit selbst gemachten Figuren", erzählte er der RNZ. Dass es mit dem Titel nichts wurde, fand er nicht sonderlich schlimm: "Ich bin ja kein Deutscher. Weltmeister werden immer die Deutschen", meinte der König mit einem herzlichen Lachen. Beim nächsten Mal will er wieder antreten. Viel Spaß hatte auch die Königin, seine Frau Gabi: "Es ist 35 Jahre her, dass ich zum letzten Mal 'Mensch ärgere dich nicht' gespielt habe", sagte sie, nachdem sie in der dritten Runde dem RNZ-Redakteur (mit zehn Punkten am Ende immerhin auf Platz 15 der Einzelwertung) gerade eine vernichtende Niederlage zugefügt hatte.

International war das Turnier auch dank einiger Teilnehmer aus Wieslochs portugiesischer Partnerstadt Amarante, die hier seit Kurzem im Rahmen des Projekts "Job of my Life" eine Ausbildung absolvieren. "Ich habe vorher noch nie von diesem Spiel gehört", gestand Joao Cerquesra mit entwaffnender Ehrlichkeit stellvertretend für die lustige Truppe. Er musste sich dann auch während des Spiels noch manche Feinheit des Regelwerks erläutern lassen, schlug sich aber achtbar. Der Preis für die weiteste Anreise ging allerdings nach Ghana: Maclean Commey studiert zwar zurzeit in Karlsruhe, Organisator Andreas Grimm drückte aber ein Auge zu. "Sein Lebensmittelpunkt liegt in Accra", sagte er. Zur Sicherheit ging ein weiterer Preis an einen Teilnehmer aus Hamburg.

Andreas Grimm veranstaltet seit 2007 regelmäßig im Wieslocher Ortsteil Baiertal mit dem offiziellen Segen von "Schmidt Spiele" die Deutsche Meisterschaft im "Mensch ärgere dich nicht", 2010 kam die Weltmeisterschaft dazu. Mit 170 Teilnehmern konnte man dieses Mal einen Rekord vermelden. "Damit habe ich nicht gerechnet", freute sich der Organisator, der fürs nächste Mal (die nächste Deutsche Meisterschaft findet am 3. Mai 2015 statt) schon die 200-Teilnehmer-Marke wackeln sieht.

Insgesamt war Andreas Grimm am ende hochzufrieden, gestand aber auch: "Das war Stress pur."