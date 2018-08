Von Philipp Weber

Weinheim. Das elektrische Messer, der Grill und das Fleisch sind da - nur drehen will sich der Dönerspieß nicht. Eine rund 20-köpfige Gruppe junger Männer diskutiert jetzt auf Arabisch, wie man den Spieß rotieren lassen könnte. Sie drehen das Gerät hin und her. Und am Ende haben sie Erfolg: Wer möchte, bekommt seinen Fladen mit Fleisch und Salat.

Es ist viel los gestern Nachmittag vor der Gemeindehalle im Weinheimer Ortsteil Lützelsachsen. Eine deutsch-libanesische Familie hat das Dönerfleisch gestiftet. Das Ziel: den 116 größtenteils jungen Männern aus Syrien, dem Irak und Afghanistan ein bisschen Abwechslung bieten. "Und ein wenig gewohnte Esskultur", sagt Helferin Mareike Merseburger und schmunzelt. Die gebürtige Lützelsachsenerin ist seit Montag vor allem eines: "Richtig stolz auf meinen Ortsteil."

Trotz der urplötzlichen Belegung der Halle durch den Kreis und einiger massiver Beschwerden aus der Anwohnerschaft sei die Hilfsbereitschaft im Ort derzeit riesengroß, so Merseburger. Schon am Ankunftsabend hätten die Nachbarn den Flüchtlingen Decken, Schlafsäcke und Handtücher gebracht. Inzwischen können die Helfer keine Spenden mehr in der Halle unterbringen und verweisen dringend auf Organisationen wie Caritas und Deutsches Rote Kreuz.

Am späteren Freitagnachmittag bringen Ehrenamtliche mehrere Autos voller Flüchtlinge in die Stadt: Die Männer wollen andere Asyl Suchende kennenlernen, die dort in einem ehemaligen Hotel leben. Zur selben Zeit kommen noch einmal mehr als drei Dutzend Asylbewerber zu einem Kennenlerncafé in einem nahe gelegenen Saal der evangelischen Kirche zusammen.

Die 116 Männer - eine Unterbringung von Familien wäre in der maroden Halle undenkbar - können Zuwendung gebrauchen: "Ich habe jahrzehntelang gearbeitet, um es im Alter kommod zu haben", sagt Yehia Haffar (55) mit brüchiger Stimmer, aber in perfektem Englisch. Der Ingenieur kauert am Geländer der Hallenterrasse, hinter ihm bröckelt der Putz vom alten Sanitäranbau. Er und seine Großfamilie flohen aus Aleppo, seine Verwandten seien noch in der Türkei.

Während der Bombenangriffe auf Aleppo habe sich seine Familie unter den Esstisch gekauert, einen anderen Schutz gab es nicht: "Außerhalb der Stadt trifft man alle zehn Minuten auf eine andere Armee." Haffar nestelt an seiner Lesebrille und deutet auf die Jungen, die in der milden Herbstluft Döner essen, Smartphones anschauen und einen Fußball hin- und herkicken. Viele von ihnen seien vor der Zwangsrekrutierung durch Militärs geflohen. "Sie wollen weder für die Regime noch für die Rebellen kämpfen", so Helferin Merseburger. "Wenn der Krieg endet, wird es in Syrien keinen Wiederaufbau wie etwa in Deutschland geben. Uns fehlen die qualifizierten Kräfte und das solidarische Miteinander", so Haffar. Seinem Land ergehe es wie Somalia: Der einstmals prosperierende Staat ist seit Beginn des Bürgerkriegs in den 1990er-Jahren nicht mehr auf die Beine gekommen.

Die Mehrheit der Lützelsachsener, so viel lässt sich sagen, wollen vor der eigenen Haustür helfen: Später sitzen Deutsche und Flüchtlinge, Männer und Frauen, in der evangelischen Gemeinde zusammen. Pfarrer Jan Rohland (39) ist erleichtert. "Wir haben das Angebot mit dem Asylarbeitskreis spontan auf die Beine gestellt." Am Ende war von allem genug da.