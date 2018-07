Schwetzingen. (cwe) Die Masche mit dem verunglückten Enkel und telefonischer Bitte um Hilfe von der Oma erhielt im Termin vor dem Amtsgericht unter Vorsitz von Richterin Claudia Zimmer-Odenwälder noch eine Zugabe. In der Anklage wegen Betrugs hieß es: "Der Beschuldigte hat bei seiner 78-jährigen Nachbarin um finanzielle Hilfen im Gesamtwert von 38.000 Euro gebeten, in größeren und kleineren Beträgen auch erhalten, sogar im Wettbüro Spielschulden gemacht und bei einem Bekannten auch noch Geld ausgeliehen. Das alles im Wissen, das Geld im vereinbarten Zeitrahmen zurückzahlen zu können".

"Kein Problem", so hieß es, wenn von seinen Schuldnern nachgefragt wurde. "Das geht locker in sechs Monaten über die Bühne, ich habe in der Türkei ein Haus, werde eine Grundschuld eintragen lassen." Auch die Angebote an seine Nachbarin, Schuldscheine auszustellen, wurden von der gutgläubigen Dame nicht genutzt.

Vom spielsüchtigen Bittsteller wurden Probleme mit seiner Familienversorgung der drei Kinder angeführt, das rührte die alte Dame zum Verzicht auf Sicherheiten: "Ich liebe Kinder!" Als nach Monaten deren Tochter erfuhr, dass bei der Sparkasse rund 40.000 Euro in den letzten drei Jahren ohne direkte Notwendigkeit abgehoben worden waren, holte sie die Kontoauszüge.

In der Verhandlung kamen zu den übrigen Zeugen auch die Klägerin und ihr Anwalt zu Wort. "Das weiß ich jetzt nicht mehr", antwortete sie, als sie von Richterin und Staatsanwalt zu Terminen und Höhe von übergebenen Beträgen gefragt wurde.

Zusammen ergab sich ein Betrag bei insgesamt drei Adressen von fast 70.000 Euro, von denen der Angeklagte kleinere Beträge ab und an geleistet hatte, um immer wieder neue Gelder zu erbitten. Die Richterin fragte nach: "Was war denn mit Rückzahlungen, gab es da auch etwas?" "Ja, drei Zahlungen habe ich der Frau geleistet, auch zweimal die Straße gekehrt. Jetzt hat mein Vater die Kontovollmacht, er bekommt also auch meine Gehaltsabrechnungen von ungefähr 2200 Euro pro Monat und zahlt davon 640 Euro ab".

Nach den Spielgewohnheiten jetzt befragt, kam vom Angeklagten die Erklärung: "Seit einem Jahr spiele ich nicht mehr, auch nicht an Geldautomaten". Da im Bundeszentralregister (BZR) keine Einträge standen, erging "im Namen des Volkes" das Urteil: Der Angeklagte ist schuldig des Betruges in 33 Fällen und wird zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren zur Bewährung (vier Jahre) verurteilt. Zusätzlich wird ihm auferlegt, an die Geschädigte "E" 400 Euro monatlich und den Geschädigten "D" 600 Euro an Tilgung zu leisten!