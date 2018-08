Dossenheim/Sindelfingen. Nähere Details zur Schießerei in Dossenheim werden bekannt. Der etwa 70-jährige Täter soll ein Sportschütze gewesen sein. Er habe die tödlichen Schüsse am Dienstagabend mit einer großkalibrigen Pistole abgegeben, sagte Baden-Württembergs Innenminister Reinhold Gall am Mittwoch.

Ob der Mann aus Wut über den Verlauf der Eigentümerversammlung gehandelt hat, ist noch nicht ganz klar. Er war des Raumes verwiesen worden, kam aber mit einer Pistole wieder und schoss um sich, wie ein Polizeisprecher sagte. Derzeit würden Zeugen vernommen, um das Motiv zu klären. Zudem würden der Tatort genau untersucht und die drei Leichen obduziert. Eine schwer verletzte Frau sei inzwischen außer Lebensgefahr.

Um 14 Uhr wollten die Behörden am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in der Polizeidirektion Heidelberg über den Stand der Ermittlungen berichten.

Die Versammlung mit etwa zehn Personen hatte im Raum des Vereins TSG Germania 1889 Dossenheim stattgefunden. Die Verletzten waren in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Andere Teilnehmer der Versammlung mussten psychologisch betreut werden. Insgesamt 50 Vereinsmitglieder und Gäste waren zum Tatzeitpunkt auf dem großen Areal, darunter auch Kinder.

Ein Zeuge erklärte, es seien mehr als zehn Schüsse abgefeuert worden. "Es waren vielleicht 10 bis 15 Schüsse, ich weiß es nicht genau", sagte ein älterer Mann, der zur Tatzeit auf der Terrasse der Gaststätte saß. "Wir waren wie verdattert. Danach war es ganz still. Dann sind alle runtergerannt."

Der Dossenheimer Vereinspräsident Willi Ortlipp zeigte sich sehr bestürzt. "Ich fühle mich ganz mies und schlecht", sagte er. Ortlipp war kurz zuvor nach einer CDU-Wahlkampfveranstaltung auf dem Vereinsgelände nach Hause gegangen und wieder herbeigeeilt. (dpa/rl)