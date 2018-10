Schwetzingen. (stek) Da ist der Spaß für die ganze Familie garantiert: Das Team vom Schloss Schwetzingen lädt am Ostersonntag wieder zum traditionellen "Osterhoppeln" ein. Wer etwas Glück hat, trifft bei der Ostereiersuche im Schlossgarten sogar den Osterhasen persönlich.

Schloss und Schlossgarten Schwetzingen dienten einst den Kurfürsten von der Pfalz als grandiose Sommerresidenz. Heute gehört der Schlossgarten längst allen - nicht nur der adeligen Gesellschaft um den Fürsten. Am Ostersonntag etwa lädt die Schlossverwaltung alle Familien zur beliebten Ostereisuche ein. Ab 11 Uhr huscht dann der große Osterhase durch den Schlossgarten und sucht zwischen Blumen und Sträuchern die besten Verstecke für die vielen bunten Eier. Anschließend können sich die Kinder auf die Suche nach den Eiern machen. Jedes Kind darf ein Ei mit nach Hause nehmen. Für die besondere Atmosphäre beim Osterhoppeln sorgt die Farbenpracht des Schwetzinger Schlossgartens, in dem jetzt die Rabatten den ganzen Reiz des Frühjahrsflors entfalten.

Wird der Osterhase entdeckt, plaudert er gerne aus dem Nähkästchen. Er erzählt den Besuchern Wissenswertes über Schloss und Garten und hat auch die eine oder andere Anekdote auf Lager. Der Osterhase ist am Ostersonntag von 11 bis 16 Uhr im Schwetzinger Schlossgarten unterwegs. Der Eintritt für den Schlossgarten inklusive Osterhoppeln kostet für Erwachsene sechs Euro und für Ermäßigte drei Euro. Eine Familienkarte kostet 15 Euro.

Übrigens: Am Ostersonntag, 14.30 Uhr, wurde eine Comedyführung durchs Schloss ins Programm aufgenommen. "Die Theres’ und d’ Frau Schäufele" sind zwei "Reinigungskräfte", die beim Frühjahrsputz kein Halten kennen: Vor allem nicht, wenn es darum geht, in schönster Mundart zu schwatzen. Auf dem amüsanten Rundgang erfährt man über das Schloss, was man schon immer wissen wollte - aber noch nie zu fragen wagte.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 14 Euro, Ermäßigte zahlen sieben Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich beim Service Center, Telefon 06221/658880.