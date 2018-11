Hockenheim. (RNZ) Er ist der Soul-Opa mit der einzigartigen Stimme. Bereits mit 14 Jahren stand Rick Washington mit Musiklegende James Brown auf der Bühne, performte in seiner Karriere mit Joe Walsh von den Eagles ebenso wie mit Kenny Loggins, Phil Collins und Xavier Naidoo, um nur einige wenige zu nennen. Die Stimme des heute 50-Jährigen ist zudem auf diversen Platten internationaler Musiker zu hören, wie etwa "Footloose" von Kenny Loggins. In den 90er-Jahren brachte Washington sein erstes eigenes Album "Get your groove on" auf den Markt.

Jetzt will es der in Hockenheim lebende Musiker auch bei der ProSieben-Live-Musikshow "Keep Your Light Shining!" wissen. Washington ist bei der nächsten Folge am kommenden Donnerstag, 5. Juni, 20.15 Uhr, zu hören. Pro Show treten neun Sänger im direkten Gesangsvergleich an. Nur die Zuschauer entscheiden per App-Voting. Am Ende jeder Ausgabe gibt es einen Sieger. Das Abstimmungsergebnis ist immer direkt live im Studio zu sehen.

Vor der Show stand Rick Washington, dessen Vorbild Stevie Wonder ist, noch für ein kurzes Interview zur Verfügung.

> Was war das schönste Kompliment, was du bekommen hast?



In einem Zeitungsartikel stand: ,Rick Washington ist der kompletteste Soulsänger in Deutschland'. Diese Aussage war von Xavier Naidoo. Das fand ich cool.

> Welchen Bühnenmoment wirst du nie vergessen?



Ich werde nie den Moment vergessen, als ich bei einem USA-Festival vor 100.000 Menschen mit Joe Walsh von den Eagles in Pasadena, Kalifornien, auf der Bühne stand. Ich werde auch nie den Moment vergessen, als ich einen Wettbewerb mit 14 Jahren gewann, durch den ich im Stadion von Miami mit James Brown singen durfte.

> Was ist die besondere Herausforderung bei der Show?



Zusammen in einem Kreis zu stehen und zu singen, sich von den anderen Sängern inspirieren zu lassen und gegenseitig sein Können und die eigenen Interpretationen der Songs auszutauschen.