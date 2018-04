Die Fahrerin des Pkw starb noch an der Unfallstelle, der Transporterfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Foto: PR Video

Altlußheim. (pol/mün) Bei einem Frontalzusammenstoß am Donnerstag gegen 14.20 Uhr bei Altlußheim starb eine Autofahrerin, der Fahrer eines Transportes wurde lebensgefährlich und ein Rollerfahrer leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei ist noch unklar, weshalb der Transporter und der Pkw kollidierten. Der Transporter war aus Richtung Speyer kommen auf der Bundesstraße B 39 unterwegs, als das Unglück geschah. Die Fahrerin des beteiligten Pkw wurde dabei getötet, der Transporterfahrer lebensgefährlich verletzt. Nach seiner notärztlichen Behandlung wurde der Mann mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ein Rollerfahrer erlitt durch umherfliegende Fahrzeugteile leichte Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle gelandet, jedoch nicht zum Krankentransport eingesetzt.

Die Bundesstraße B 39 ist immer noch zwischen der Abfahrt Kirschenstraße (Altlußheim) und der Anschlussstelle zur Bundesstraße B 36 (Hockenheim-Süd) voll gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Nach Angaben der Polizei wird die B 39 noch bis gegen 18 Uhr gesperrt bleiben. Sie empfiehlt, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Die Unfallexperten der Verkehrspolizei Mannheim haben die Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung des Unfallhergangs ist ein Sachverständiger eingeschaltet