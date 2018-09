Von Axel Sturm

Ilvesheim/Rhein-Neckar. Heinrich Vetter, Ehrenbürger von Mannheim und Ilvesheim, war eine der großen Unternehmerpersönlichkeiten in der Metropolregion Rhein-Neckar. Im Alter von 93 Jahren starb der Kaufmann im Februar 2003 in Ilvesheim, dem Sitz der heutigen Heinrich-Vetter-Stiftung. Schon zu Lebzeiten war der kinderlose Unternehmer ein großzügiger Mäzen, dessen Herz besonders für die Kunst und die Wissenschaft schlug.

So war er ein großer Förderer der Mannheimer Kunsthalle, zudem unterstützte er die Duale Hochschule und die Universität Mannheim mit hohen Förderbeträgen. Durch das Engagement der Vetter-Stiftung soll nun in Ilvesheim ein Vorhaben umgesetzt werden, das in der Metropolregion einzigartig ist. Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, der frühere baden-württembergische Wissenschaftsminister Dr. Peter Frankenberg, stellte in der Ilvesheimer Vetter-Villa jetzt ein Projekt mit Zukunftscharakter vor.

In unmittelbarer Nachbarschaft zur Villa, dem Sitz der Stiftung, entstehen nämlich am Rande des Ilvesheimer Vetter-Skulpturenparks ein Kinderhaus und ein Seniorenhaus, die nach Fertigstellung "gemeinsame Sache" machen. Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz frohlockte: "In unserer französischen Partnerstadt Chécy funktioniert das Zusammenleben von Alt und Jung - quasi unter einem Dach - ganz hervorragend. Dies sollte uns ein gutes Beispiel sein." In dieses Vorhaben sollen rund 13 Millionen Euro investiert werden. Frankenberg und der Geschäftsführer der Stiftung, Hartwig Trinkaus, wollen vor allem eins: ein lebendiges, generationsübergreifendes Miteinander in den Gebäuden. Alt und Jung sollen voneinander profitieren. Der 6000 Quadratmeter große Skulpturenpark soll ein Treffpunkt für die Generationen werden.

Die Wege werden rollstuhlgerecht ausgebaut, damit die Senioren die Objekte hautnah erleben können. Auch die Kinder sollen den Park nutzen, denn Kunst zu erleben sei keine Frage des Alters, wie es Heinrich Vetter einmal treffend ausgedrückt hat. Mit den Stiftungsgeldern wird nicht nur ein Gemeinschaftshaus für die Verwaltung und gemeinsame Veranstaltungen gebaut, sondern auch eine Bühne für Kulturpräsentationen im Park. Dort soll mehr Leben einziehen, wünschen sich die Verantwortlichen.

Die grüne Oase soll zwar nach wie vor für die breite Öffentlichkeit geschlossen bleiben - aber die Bewohner des Seniorenbereichs und des Kinderhauses dürfen die Anlage gerne nutzen. Entstehen wird auch ein gemeinsamer Gesellschaftsraum, in dem die Senioren den Kindern beispielsweise Spiele der "guten alten Zeit" näher bringen können oder zu "Omas Märchenerzählungen" einladen. Auch soll das Mittagsessen gemeinsam eingenommen werden - natürlich alles auf freiwilliger Basis, denn wenn jemand seine Ruhe haben möchte, sind Rückzugsorte vorhanden.

Zunächst ist der Bau eines Kinderhauses in der Goethestraße für 50 Kinder vorgesehen, das neben einem Ganztageskindergarten auch 20 Krippenplätze bieten wird. Die Investition helfe der Gemeinde bei der Erfüllung des Rechtsanspruchs für Betreuungsplätze für Kleinkinder, ergänzte Bürgermeister Metz.

Auf dem Grundstück ist Platz für zwei weitere Gebäude für rund 40 barrierefreie Zwei- und Dreizimmerwohnungen, wobei das Wohnmodell "Betreutes Wohnen" bevorzugt wird. Während die Stiftung als Bauherr fungiert, sind die Johanniter als Betreiber des Senioren- und Kinderhauses im Gespräch. "Wir können hier eine hohe Lebensqualität bieten", waren sich die Stiftungssprecher und der Bürgermeister einig.

Mit dem Bau des Kinderbereichs kann angesichts "wohlwollend konstruktiver Nachbarn" schon im kommenden Jahr begonnen werden. Der erste Spatenstich für den Seniorenkomplex sollte, wenn alles wie geplant verläuft, Ende 2013 möglich sein.