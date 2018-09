Von Nikolas Beck

Vom 18. bis 25. Mai steht die Metropolregion Rhein-Neckar ganz im Zeichen des Internationalen Deutschen Turnfests. Etwa 80 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in rund 25 verschiedenen Sportarten, dazu mehrere zehntausend Gäste und täglich bis zu 60 Veranstaltungen machen das Turnfest zum größten Wettkampf- und Breitensportevent der Welt.

Planung und Durchführung wären ohne freiwillige ehrenamtliche Helfer, sogenannte Volunteers, gar nicht möglich. "Hauptamtliche können nur den Grundstock bilden" verdeutlicht Heinrich Clausen, der Geschäftsführer des Turnfest-Organisationskomitees. "Maßgeblich geprägt haben das Bild vergangener Großveranstaltungen wie der WM 2006 oder der Olympischen Spiele in London aber die Volunteers." Alleine 7000 Helfer aus den Turnvereinen der Region sind an den 165 Schulen im Einsatz, in denen die Sportler während der Turnfestwoche untergebracht sind. Insgesamt wollen über 40 000 Übernachtungsgäste an 165 Schulen betreut werden.

An den vielen Veranstaltungsorten werden weitere 3000 Volunteers benötigt. "Alla hopp" heißt das Motto, mit dem die Organisatoren Interessierte zum Mitmachen animieren wollen. Bedarf gibt es genug, bestätigt Charlotte Steinhübl. "Jeder, der helfen möchte, kann helfen. Wir suchen noch in allen Aufgabenbereichen Helfer. Vor allem für die Wettkämpfe, die Mitmachangebote in Mannheim und Heidelberg, die Ordnungsdienste und im Auf- und Abbau", sagt die Volunteers-Projektleiterin. Interessierte sollten über 16 Jahre alt und an drei Tagen einsatzbereit sein. "Eine Schicht dauert in der Regel fünf bis sechs Stunden", erklärt Steinhübl, "und ansonsten sollte man einfach Spaß haben."

Dass ein Engagement viel Freude bereitet, kann Sebastian Schmid nur bestätigen. Der 32-Jährige ist ein alter Hase. Schon bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2011 war er als ehrenamtlicher Helfer im Einsatz. Der Blick hinter die Kulissen ist es, der ihn immer wieder antreibt. "Zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt, wie dann das Endprodukt entsteht, ist der Großreiz", sagt Schmid, der sich im Vorfeld vor allem um die Akkreditierungen kümmert. Während der Turnfestwoche will er sich dann besonders im Bereich Aufsicht engagieren. Zögernde und Unschlüssige kann Schmid nur ermutigen. "Man glaubt es gar nicht, was man alles miterlebt, wenn man mal mittendrin statt nur dabei ist," strahlt der Polizeibeamte aus Ketsch. Alla hopp... (www.turnfest.de).