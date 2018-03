Heidelberg/Rhein-Neckar. (nip) Die kleine Nour aus Berlin oder SRH-Professor Manuel Nodoushani: Beide leiden an Leukämie und Lymphkrebs, beide brauchen dringend einen passenden Stammzellenspender im Kampf gegen die Krankheit. Für die Schüler und das Kollegium der Johannes-Gutenberg-Schule in Wieblingen zwei ganz konkrete Beispiele, für die sie sich in der kommenden Woche einsetzen, wenn ab Montag, 16. März, die JGS-Aktion "Ja zur Gesundheit sagen" startet.

In Kooperation mit der Carl-Bosch-Schule und der Maria-Baum-Schule unter der Federführung der JGS findet vom 16. bis 19. März die Blut-, Organ-, und Stammzellspende Woche statt. Mit dabei ist die Patientenselbsthilfe Lebertransplantierte Deutschland, die DKMS Deutsche Knochenmarksspenderdatei sowie das der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen. Sie organisieren die Stammzellen- und Blutspendedienste in dieser Zeit, mit deren Hilfe lebensbedrohlich erkrankten Menschen geholfen werden kann.

"Es wäre toll, wenn wir für Nour oder den Professor etwas finden könnten", meint Hans Robker. Der Lehrer an der JGS hat vor sechs Jahren die Planung der Aktionswoche übernommen, nachdem sie anfangs von einer im DRK engagierten Schulsprecherin initiiert worden war.

Vor zwei Jahren zeichnete Kultusministerin Andreas Stoch die JGS-Aktion mit dem "beo", dem Landespreis der Stiftung Baden-Württemberg aus und ließ sich bei dieser Gelegenheit auch gleich als Stammzellenspender typisieren.

"In diesem Jahr ist super, dass wir innerhalb der SMV sehr engagierte Schüler haben, die sowohl Blut- als auch Stammzellenspender sind", sagt Robker. Das helfe sehr. Zudem verfügt die Schule im Wieblinger Weg über eine ideale Infrastruktur, was Räume und Personal angeht.

Weitere Blut- und Stammzellenspender auch außerhalb der Schüler- und Lehrerschaft finden daher ideale Bedingungen. Diesmal ist auch der SWR vor Ort, um für die Dienstagssendung Aufnahmen zu machen. Die Blut-, Organ-, Stammzell-Spende-Woche läuft unter dem Motto "Leben retten soll Schule machen".

Zugleich findet auch der Frühlingsmarkt der Bäcker und Konditoren an der Schule statt - nebst Bücherflohmarkt, dem Verkauf von Blumengestecken der Floristen und Verkauf von fair gehandelten Waren.

Info: Am Montag, 16. März, finden von 9.20 bis 10.50 Uhr sowie von 11.10 bis 12.40 Uhr Vorträge zur Organspende statt. Am Dienstag, 17. März und Mittwoch 18. März, ist jeweils von 9 bis 14 Uhr DKMS-Stammzellspende; am Donnerstag findet von 9 bis 14.30 Uhr die DRK-Blutspende statt. Jeder weitere Spender ist hochwillkommen.