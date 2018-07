Adelsheim. (joc/lsw) Nach einer Massenschlägerei und dem ungeklärten Tod eines 17-Jährigen kommt die Justizvollzugsanstalt Adelsheim nicht zur Ruhe: Ein 19 Jahre alter Häftling hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Der junge Mann war erst drei Wochen in dem Jugendgefängnis in Untersuchungshaft gewesen, als er am vergangenen Donnerstag in der Mittagspause versuchte, sich mit Schnürsenkeln zu erhängen (die RNZ berichtete). Weil seine Anwältin ihn besuchen wollte, sei er gerade noch rechtzeitig gefunden worden. Er musste wiederbelebt werden.

Warum der junge Rumäne in Haft gekommen war, wollte die Vize-Gefängnisdirektorin Maida Dietlein nicht sagen. Es sei aber ein mittelschweres Delikt gewesen - "kein Mord oder Totschlag". Er habe psychische Probleme und große Angst vor Abschiebung gehabt, sagte Dietlein weiter. Man habe sich intensiv um ihn gekümmert; auch sei der 19-Jährige in psychologischer Behandlung gewesen. "Umso erschreckender ist dieser Fall jetzt für uns", sagte die Vize-Direktorin. Der Mann habe kein Deutsch gesprochen; eine Verständigung sei nur per Dolmetscher möglich gewesen.

Einen Zusammenhang mit den Vorfällen in der Vergangenheit gebe es nicht, so Dietlein. Die momentane Häufung allerdings sei ungewöhnlich. Der 19-Jährige befindet sich im Krankenhaus. Sobald er sich erholt habe, komme er wieder zurück in das Gefängnis. "Jeder Suizid oder Suizidversuch ist einer zu viel", sagte dazu eine Sprecherin des Justizministeriums. Die Lebenssituation von Menschen in Haft sei belastend und die JVA-Angestellten daher gehalten, ein besonderes Auge auf die Gefahren der Selbsttötung von Häftlingen zu haben. Den Angaben des Ministeriums zufolge hat es in den Südwest-Gefängnissen in diesem Jahr bisher fünf Suizide (gesamtes Vorjahr: 7) und 19 Suizidversuche (gesamtes Vorjahr: 29) gegeben.

Adelsheim sorgt seit Wochen immer wieder für Schlagzeilen: Im August war in dem größten Jugendgefängnis in Baden-Württemberg ein Hofgang eskaliert, bei dem 50 Häftlinge aufeinander losgingen. Mitte September war ein 17 Jahre alter Häftling gestorben. Wie es dazu kam, ist zurzeit noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Mosbach wartet auf Ergebnisse der Rechtsmedizin Heidelberg zur genauen Todesursache.