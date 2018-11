Hunderte Menschen strömten am Sonntag zu Kohls Grab. Der Sarg des Altkanzlers war am Samstag mit dem Schiff von Ludwigshafen nach Speyer gebracht worden. Die Totenmesse verfolgte auch Udo Spannenkrebs, der mit dem Motorrad aus Sachsen kam. Fotos: Gerold (3), Stache

Eine Reportage von Carsten Blaue und Alexander Albrecht

Das Grab wird von hellen LED-Strahlern beleuchtet. Es ist bedeckt mit einer schlichten Holzplatte. Darauf liegt ein wuchtiger Ring aus roten Rosen. "In Liebe" und "Deine Maike" steht auf den weißen Schleifen. Ein letzter Gruß der Witwe, Maike Kohl-Richter. Auf dem Holzkreuz sind der Name und die Lebensdaten des Verstorbenen zu lesen: Helmut Kohl. 3. April 1930 - 16. Juni 2017. Der Altkanzler hat in der Dämmerung des Samstagabends seine letzte Ruhe gefunden auf dem Friedhof des Speyerer Domkapitels am Adenauerpark. Nach einer langen Reise an diesem Tag. Erst Straßburg, dann Ludwigshafen und schließlich Speyer.

Abschied von Helmut Kohl in Speyer - die Fotogalerie

Das Pontifikalrequiem für Kohl im Speyerer Dom, es ist für die Stadt und ihre Bürger ein Ereignis. Tausende werden es sein, die am Nachmittag den Gottesdienst und das militärische Ehrengeleit hinter den Absperrungen rund um den Domplatz verfolgen - nicht so viele, wie erwartet. "Mich interessiert das nicht groß", sagt Stunden zuvor eine Frau, die unweit des Adenauerparks wohnt. Zur Mittagszeit führt sie ihren Hund in der Johannesstraße aus, die von der Friedenskirche am Friedhof des Domkapitels direkt zum Dom führt. "Nur schade, dass deswegen eine Hochzeit in St. Josef abgesagt werden musste. Gott sei Dank haben die noch eine andere Kirche gefunden. Aber die Sicherheit geht wohl vor", erzählt die Frau.

***

Ein Polizeihubschrauber kreist über der Innenstadt. Bert Münzer steht vor der Metzgerei Heiss, schließt sein Fahrrad ab und schaut hoch: "Es ist angemessen, was man heute in Speyer für Kohl veranstaltet. Er hat so viel für uns und den Dom getan. Ohne ihn würd’ der Dom nicht so da stehen." Der 64-jährige Speyerer regt sich über die Diskussionen seiner Mitbürger auf: "Eben auf dem Markt wieder: Da sagen sie, die Maike soll doch die Grabpflege selber bezahlen, die hat doch so viel. Die Stadtverwaltung verbrennt da Geld, wird behauptet. Ich seh’ das ganz anders." Dann verrät er noch: "Die eine Straße am Adenauerpark soll ja für ihn umbenannt werden." Noch heißt sie Hirschgraben.

Abschied von Helmut Kohl in Ludwigshafen - die Fotogalerie

Etwas weiter, an der Maximilianstraße, die kerzengerade auf den Domplatz und das Hauptportal der Kirche stößt, schiebt Brigitte Weber ihr Fahrrad an den Absperrungen vorbei: "Und wie soll ich heute Abend da drüben in das Haus kommen?" Sie will Flüchtlingen Deutschunterricht geben: "Da muss ich mal zur Polizei." Sie findet es gut, dass das Requiem für Kohl im Dom stattfindet: "Aber man hätte ihn im Familiengrab in Ludwigshafen beerdigen müssen." Das sieht eine Geschäftsfrau ums Eck genauso und hält den ganzen "Pomp" zu Ehren des Altkanzlers für übertrieben: "Das Geld hätte man anders verwenden können." Für einen 50-Jährigen aus Speyer ist es weniger eine materielle Frage: "Ich hätte mir gewünscht, dass sich die Familie aussprechen und am Grab wieder zueinanderfinden kann."

***

Während die Brezelbäckerin an ihrem Stand auf gute Geschäfte hofft und ein Junggesellinnenabschied fröhlich mit seinem Bollerwagen vorbeizieht, bricht Heinrich Hesse am nördlichen Portal des Doms vor Rührung in Tränen aus. Hier liegen Kränze für Kohl. Viele machen Fotos vom Blumenmeer. Der Wind weht dabei scharf durch die Flaggen auf Halbmast, aber die Wolken halten noch dicht. Hesse ist extra mit der Bahn aus Soest angereist. Der 79-Jährige hat einen weißen Rosenstrauß mitgebracht. Den will er niederlegen, traut sich aber nicht: "Ich wollt’ sie ihm eigentlich in den Dom bringen", sagt der Senior. Doch das Gotteshaus ist gesperrt.

***

Sicherheit wird ganz groß geschrieben. Über 1000 Polizisten sowie ein Securityunternehmen sichern alles ab. Ein Polizist sagt: "Wir haben Herrn Doktor Kohl schon zu Hause an seinem Bungalow geschützt. Heute dabei zu sein, macht einen schon auch stolz." Am Sonntag geht es für ihn und viele seiner Kollegen direkt zum G 20-Gipfel nach Hamburg.

***

Der Domplatz ist inzwischen abgeriegelt. Noch vier Stunden bis zum Gottesdienst, der später auf eine Großbildleinwand im südlich angrenzenden Domgarten übertragen wird. 3500 Menschen haben hier später Platz für das Public Viewing, 1000 weniger sollen es am Ende sein. Rund 30 Mitarbeiter des Bistums Speyer sorgen freundlich für den reibungslosen Ablauf. Jeder Besucher wird ein weißes Armbändchen, ein Programmheft und einen Trauerbrief des Altkanzlers bekommen.

***

Ein Mann in einer grünen Motorrad-Lederkombi und Deutschlandfahne um den Hals steht jetzt schon ganz alleine vor der schwarzen Mattscheibe und wird von dieser Stelle bis zum Abend nicht mehr weichen: "Ich bin heute Morgen um 2.30 Uhr losgefahren und war um 8 Uhr hier", sagt Udo Spannenkrebs. Der 55-Jährige kam mit seiner Kawasaki aus Lobsdorf im Kreis Zwickau: "Ich hab’ immer gesagt: Egal, wo es ist, ich fahr’ hin. Ich habe unter dem SED-Regime gelitten und nie begriffen, warum an der Mauer Schluss ist. Helmut Kohl hat immer an der Einheit festgehalten, ohne ihn würde ich heute nicht in Speyer stehen."

***

Am Schiffsanleger beim Flaggenmast am Rhein herrscht derweil gedämpfte Ausflugsstimmung. Der Biergarten des "Alten Hammer" ist voll. Auch auf der Terrasse des schicken "Rentschlers" gegenüber gibt es keinen Platz mehr. Die wenigsten tragen schwarz. Oben auf der Rheinbrücke stehen erste Schaulustige, an einem Fahrrad weht die Deutschlandfahne. Warten auf die MS Mainz. Sie bringt den Sarg auf dem Fluss von Ludwigshafen her nach Speyer. Die Polizei patrouilliert auf der anderen Rheinseite. Hermann Schuster, CDU-Mitglied seit 1979, hat sich im "Rentschlers" Kaffee und Kuchen gegönnt. Er kam am Morgen aus Offenburg: "Ich hätte mir einen nationalen Staatsakt gewünscht, aber auf die persönlichen Gründe muss man Rücksicht nehmen." Er bricht eine Lanze für Maike Kohl-Richter: "Ohne sie wäre Kohl nie 87 Jahre alt geworden." Dass der Altkanzler mit seiner Familie gebrochen hat, findet Schuster konsequent, Aussöhnung ausgeschlossen: "Denn dazu gehören ja immer zwei Seiten."

***

Auf den Tischen stehen Weizenbiergläser, Cola und Teller mit Deftigem, als die ersten Polizeiboote auf dem Fluss auftauchen. Hinter der Eskorte das alte Ausflugsschiff mit dem Sarg, der jetzt mit dem Banner der Bundesrepublik bedeckt ist. An Bord auch die Witwe und Freunde, darunter Kai Diekmann. Handys und Kameras werden gezückt, als die MS Mainz anlegt. Soldaten aller Teilstreitkräfte tragen den Sarg zu einem Leichenwagen, der auf der Rheinallee und dem Schillerweg in Richtung Dom fährt. Eine kleine Völkerwanderung zum Domplatz folgt dem Konvoi, der nur kurz für Verkehrsbehinderungen sorgt. Die Polizisten, die Spalier stehen, lächeln.

***

Immer mehr Limousinen rollen auf den Domplatz, rund 900 Gäste sind geladen. Nicht alle gehen gleich direkt zur Kirche. Ein erlesener Kreis um Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundestagspräsident Norbert Lammert zieht sich zunächst ins Bischöfliche Palais gegenüber des Gotteshauses zurück. Begleitet von Bodyguards schreiten sie erst kurz vor Beginn der Totenmesse gemeinsam ins Gotteshaus.

***

Gebannt verfolgen die Außenstehenden über die Leinwand oder Lautsprecher das Requiem - auch Wojciech und Milena Swierczewski aus Krakau. Sie klammern sich an ihre polnische Nationalfahne, auf der "Solidarnosc" (Solidarität) steht, der Name jener von Lech Walesa gegründeten Gewerkschaft. "Helmut Kohl hat nicht nur euch Deutschen die Einheit gebracht, sondern auch uns Polen die Freiheit, ein geeintes Europa", meint Wojciech ehrfürchtig.

***

Die Totenmesse ist zu Ende, die nur zu besonderen Anlässen läutende Kaiserglocke erklingt. Draußen ist es mucksmäuschenstill, man könnte eine Stecknadel fallen hören. Als Soldaten den Sarg aus dem Dom tragen, gießt es in Strömen. Das Musikkorps spielt zum Ehrenzeremoniell der Bundeswehr den Trauermarsch aus Georg Friedrich Händels Oratorium "Saul", später die Nationalhymne und zuletzt das "Lied vom guten Kameraden". Maike Kohl-Richter steht halb im Regen, keiner nimmt sie in diesen Minuten an die Hand oder in den Arm. Der Leichenwagen setzt sich in Bewegung und rollt über die Maximilianstraße, um den Sarg zur Beisetzung auf den Friedhof des Domkapitels zu bringen. Die Soldaten der Ehrenformation schultern ihr Gewehr und verlassen den Domplatz im Gleichschritt. Die Mienen der Ehrengäste lockern sich, einige nutzen die Gelegenheit zum kurzen politischen Smalltalk. Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton steht sogar für Selfies zur Verfügung und schreibt Autogramme.

***

Nur noch eine Handvoll Neugierige ist es, die beim weiträumig abgesperrten Hirschgraben verfolgt, wie der Sargwagen und die schwarzen Limousinen am Adenauerpark vorfahren. Zu sehen ist nicht mehr viel. Im engsten Kreis soll Helmut Kohl beigesetzt werden. Unter den Schaulustigen ist auch Uwe Strauß aus der Bahnhofstraße. Er mag den Adenauerpark und dessen Ruhe. Um die sorgt sich Strauß und fürchtet den Friedhofstourismus schon jetzt: "Mir wär’s lieber, er würde in Berlin liegen als hier."

***

Am Sonntag wird der Adenauerpark für die Öffentlichkeit geöffnet. Mehrere Hundert Menschen kommen zum Grab Kohls - die Holzplatte ist inzwischen weg - und machen Fotos mit dem Handy. Das ist er, der von Strauß’ befürchtete Trubel.

Fi Info: Mehr Bilder unter www.rnz.de/ fotogalerien