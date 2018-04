Schwetzingen. (heb) Dem 17-jährigen querschnittgelähmten Syrer, der dank der Spenden auch vieler RNZ-Leser operiert werden konnte, scheint es gut zu gehen. Abbas ist jetzt schon viel mit dem Rollstuhl in der Klinik unterwegs und hat jüngst seinen ersten Ausflug nach Schwetzingen gemacht. Im Walzwerk, wo sein Cousin Jafaar Marahli als Chefkoch arbeitet, hat der Jugendliche einen großen Hamburger verdrückt.

Das freut Marahli, wie auch Abbas’ Vater und seine anderen Begleiter, denn seit der Junge in Damaskus durch eine Bombe verletzt wurde, tut er sich mit dem Essen schwer. Marahli, der seinen schwer verletzten Cousin nach Deutschland holen wollte, kämpfte zunächst vergeblich, bis er im Frühjahr zufällig auf die streitbare Schwetzinger Stadträtin Raquel Rempp traf, die alle ihr zur Verfügung stehenden Hebel in Bewegung setzte.

Wie die meisten habe auch der Schwetzinger Oberbürgermeister René Pöltl zunächst nicht an den Erfolg der Mission geglaubt, erzählt Rempp. Dennoch habe er ihr bereits im Frühjahr die Zusage gegeben, dass die Stadt dem jungen Syrer eine barrierefreie Wohnung für seinen Aufenthalt in Deutschland zur Verfügung stellen würde. "Wir sind sehr froh, dass die Stadt Schwetzingen so kooperativ ist", lobt Rempp.

"Abbas ist aufgeblüht und macht einen gefestigten Eindruck", sagt Rempp. Doch er leide als Folge der Querschnittlähmung noch unter einer Spastik der Beine - Muskelzuckungen, die er nicht willentlich unterdrücken kann und die mit Physiotherapie und Medikamenten behandelt werden. Die Ärzte haben ihm auferlegt, dass er für die Zeit, die er im Rollstuhl verbringt, doppelt so lange im Bett bleiben muss.

Für die Stadt nahm Roland Strieker, Leiter des Amts für Familie, Senioren, Kultur und Sport, am Restaurantbesuch teil. Auch Beate Marchewicz, eine Spenderin aus Schwetzingen, die sich um Deutschunterricht für Abbas kümmern will, war gekommen.

Vor dem Restaurantbesuch hatten sich Abbas und sein Vater als Schwetzinger Bürger angemeldet. Ihr Aufenthaltsrecht wurde aus medizinisch-humanitären Gründen um ein Jahr verlängert, sie wurden registriert und haben einen Ausweis bekommen. Dass sie ein Dach über dem Kopf haben, war Voraussetzung. Die Mitarbeiter des Ausländeramtes hätten sich gefreut, Abbas und seinen Vater zu sehen und seien sehr nett gewesen, erzählt die Stadträtin.

Eine Aufenthaltserlaubnis haben laut Rempp auch Abbas’ Mutter und seine zwei Schwestern bekommen, allerdings warte das Schwetzinger Amt noch darauf, dass die deutsche Botschaft in Beirut die Visa ausstelle.