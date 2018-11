Heidelberg/Rhein-Neckar. (kaz) Nicht Radfahren zu können ist in unseren Breitengraden eher ungewöhnlich. Doch es gibt Menschen, die sich aus irgendwelchen Gründen nicht oder nicht mehr trauen, dieses umweltfreundliche Fortbewegungsmittel zu benutzen. Sei es nach einem Unfall oder weil es in ihren Heimatländern nicht selbstverständlich war, mit dem Fahrrad zu fahren, für Frauen vielleicht sogar als unschicklich galt.

Ein Rad-Lernkurs, den der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Rhein-Neckar/Heidelberg ab Ende April anbietet, kann Abhilfe schaffen. Geplant sind zehn Übungsstunden an vier Samstagen im Hof der Gregor-Mendel-Realschule in Heidelberg-Kirchheim sowie ein gemeinsamer Ausflug. Laut Kursleiterin Hedwig Kräutle wird "in kleinen Schritten" geübt.

Das bedeutet: Die Teilnehmer können erste Gleichgewichtsübungen mit dem Erwachsenen-Roller und auf einem kleinen Lern-Rad absolvieren, ehe sie auf ein größeres Rad umsteigen. Zum Kurs sollte, sofern vorhanden, das eigene Fahrrad oder ein geliehenes mitgebracht werden. Beim "Radhof" in Heidelberg, Bergheimer Straße 101, können Räder preiswert erworben oder auch ausgeliehen werden. Die Teilnehmerzahl für den Rad-Lernkurs ist auf zehn begrenzt.

Neben Hedwig Kräutle kümmert sich Eva Wettach um die Lernwilligen. Beide sind leidenschaftliche Radfahrerinnen, bringen aber auch viel Verständnis für diejenigen auf, die mit dem Fahrrad noch nicht viel anfangen können und Angst vor dem Fahren haben.

Die Kursgebühr in Höhe von 108 Euro (ADFC-Mitglieder 93 Euro) könnte für manche Teilnehmer etwas zu hoch sein. In dem Fall wäre abzuklären, inwieweit der Kurs zumindest teilweise über öffentliche Gelder oder Spenden zu finanzieren wäre. Wichtig ist zunächst mal, dass sich Interessierte mit dem ADFC in Verbindung setzen.

Info: Der Rad-Lernkurs startet am Samstag, 29. April, um 10 Uhr im Hof der Gregor-Mendel-Realschule in Heidelberg-Kirchheim (Harbigweg 24) und dauert bis 12.30 Uhr. Weitere Termine sind der 6., der 13. und der 20. Mai. Fragen und Anmeldung beim ADFC unter der Telefonnummer 06221/ 23910, per E-Mail unter radlernkurs-hd@adfc-bw.de oder direkt im Zentrum für umweltfreundliche Mobilität (ZuM) in der Kürfürstenanlage 62 gegenüber vom Heidelberger Hauptbahnhof.