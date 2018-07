Schwetzingen/A 6. Erneut gab es auf der A 6 in Richtung Mannheim einen schweren Unfall, der nach ersten Schätzungen 90.000 Euro Sachschaden verursachte - glücklicherweise aber keine Opfer forderte. Der Unfall ereignete sich gegen 12:30 Uhr in Höhe von Schwetzingen. Dort hatte sich der Verkehr wegen einer Tagesbaustelle leicht gestaut. Ein 71-jähriger Sattelzugfahrer erkannte dies zu spät und kollidierte mit einem vor ihm am Stauende stehenden Sattelzug. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen weiteren vor ihm stehenden Sattelzug aufgeschoben. Der 71-jährige Unfallverursacher wurde im Fahrerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Er erlitt jedoch nur leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Vorsorglich war auch ein Rettungshubschrauber gerufen worden, weswegen bei der Landung die Autobahn in Richtung Mannheim komplett gesperrt werden musste. Der linke Fahrstreifen konnte jedoch gegen 13 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Es bildete sich ein Rückstau von etwa drei Kilometern. Zwei der beschädigten Sattelzüge mussten abgeschleppt werden. Seit 15:30 Uhr ist die Autobahn wieder komplett frei. (pol)