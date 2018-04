Rhein-Neckar. (sus) Beziehungen können schnell aus dem Ruder laufen: Überforderte Eltern, vernachlässigte, misshandelte Kinder, Ausreißer. Ist das Kindeswohl akut gefährdet, greift das Jugendamt ein und das ist in Baden-Württemberg immer öfter der Fall. Vergangenes Jahr nahmen die Jugendämter im Land 3809 Minderjährige in Obhut, 192 mehr als im Jahr 2012. Im Rhein-Neckar-Kreis griffen Jugendamtsmitarbeiter in 98 Fällen ein. Das waren zehn Schutzmaßnahmen mehr als im Vorjahr - das geht aus den Zahlen des Statistischen Landesamtes hervor.

Diese Aktut-Maßnahme ist Krisensituationen vorbehalten. Die Heranwachsenden werden umgehend aus ihrem bisherigen Umfeld genommen und vorübergehend für einige Stunden oder Tage in Bereitschaftspflegefamilien oder in Heimen untergebracht. Meist schließt sich an diese Inobhutnahmen und Herausnahmen - auch gegen den Willen der Sorgeberechtigten - eine "Hilfe zur Erziehung" an. Auf Landesebene war das im vergangenen Jahr bei rund 86 Prozent der erfolgten Schutzmaßnahmen der Fall. Einige Kinder und Jugendliche kehren anschließend in ihr gewohntes Umfeld zurück, andere kommen fest in einer Pflegefamilie oder im Heim unter und wieder andere benötigen stationäre Hilfe in einem Krankenhaus oder in der Psychiatrie.

Häufig melden Erzieherinnen, Lehrer, Nachbarn und Kinderärzte Hinweise auf vernachlässigte, misshandelte oder missbrauchte Kinder ans Jugendamt: In landesweit einem Fünftel aller Fälle veranlasste im Jahr 2013 die Polizei die Schutzmaßnahme, ist der Statistik zu entnehmen.

Nicht selten wenden sich die Jugendlichen in ihrer Not selbst ans Jugendamt - im Rhein-Neckar-Kreis erfolgte das in 29 aller 98 Fälle, landesweit insgesamt 746-mal, also in rund einem Fünftel aller Fälle. Mehr als die Hälfte davon wiederum (405) waren Mädchen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren.