Schwetzingen. (cwe) Mit einer besonders renitenten Rentnerin hatte es Hans-Jörg Schneid, Richter am Amtsgericht Schwetzingen, diesmal zu tun. Kurzbeschreibung: 82 Jahre alt, gepflegtes Erscheinungsbild, eine Rente in Höhe von rund 1000 Euro und immer wiederkehrende "Gedächtnislücken".

Einmal gab sie vor, eine Woche vor ihrem "Einkauf" in Brühl eine Gewürzflasche irgendwo gekauft zu haben, diese aber aus unbekannten Gründen bis zum 17. März in ihrer Tasche belassen zu haben. Richter Schneid fragte sie erstaunt: "Tragen Sie denn öfters Einkäufe in Ihrer Tasche fast eine Woche herum, ohne diese vielleicht zu Hause einzuräumen?" Ihre Antwort war ein undeutliches "Kann schon sein."

Die Anklage der Staatsanwaltschaft lautete: "Am 17. März 2015 entwendete die Beschuldigte in einem Discounter in Brühl Zigaretten und Gewürze im Gesamtwert von 5,50 Euro." Den Strafbescheid über 20 Tagessätze à zehn Euro beantwortete die streitbare Dame mit einem fristgemäßen Einspruch, der nun zu verhandeln war. Nach der Situation an der Kasse damals im Großmarkt befragt, kam immer wieder die gleiche Antwort: "Ich habe die Zigaretten bezahlt, den Kassenbon habe ich nach Verlangen meines Ausweises im Büro vorgelegt - damit war für mich alles erledigt."

Für Richter Schneid war jedoch nicht alles erledigt, denn zwei Einträge im Bundeszentralregister wegen Diebstahls (beide Male waren es Zigaretten und "Kleinkram" wie Wimperntusche) waren zwar wegen Geringfügigkeit eingestellt worden, doch diesmal war am Richtertisch "Schluss mit lustig": "Es gibt zwei Möglichkeiten zur Einigung: Entweder Sie nehmen den Einspruch zurück und es bleibt bei 20 Tagessätzen à zehn Euro plus minimaler Gerichtsgebühren, oder Sie gehen das Risiko ein, dass es mit mindestens 600 Euro bei neuer Verhandlung schon teurer wird. Zwei Einträge wegen Diebstahls, wenn auch eingestellt, lassen mir keine Wahl."

Etwas pikiert gab die Dame nach. In Übereinstimmung mit der Staatsanwaltschaft wurde der Einspruch zurückgenommen, es blieb bei 20 Tagessätzen à zehn Euro plus einer Minigerichtsgebühr. Richter Schneid gab ihr noch einen Tipp mit auf den Weg: "Lassen Sie es sein, länger sehen wir uns das nicht an - auf Nimmerwiedersehen!"