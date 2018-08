Auf dem Betriebsgelände des RNV in Mannheim gab es im Rahmen eines Tags der offenen Tür Gelegenheit, das Herzstück des Nahverkehrs in der Region kennenzulernen. Foto: vaf

Von Jan Millenet

Mannheim. Erst mal ein kräftiger Biss in die Waffel. Der sechsjährige Kai Müller stillt seinen Hunger, denn er hat schon einiges hinter und noch mehr vor sich. "Das Riesenpuzzle habe ich gemacht", sagt der junge Mann strahlend, präsentiert auch noch seinen Schlüsselanhänger, den er beim Glücksraddrehen gewonnen hat. Stolz neben ihm stehen seine Eltern Tatjana und Holger. Die drei sind Besucher des Tags der offenen Tür bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) am Samstag: Drei von ungefähr 8000 aus der gesamten Metropolregion, die den Weg auf das Betriebsgelände in der Mannheimer Möhlstraße gefunden hatten, um sich dort umzuschauen.

Und beeindrucken zu lassen: "Wir sind zum ersten Mal hier. Ich bin vom Gelände überwältigt", erzählt Holger Müller. Seine Frau nickt zustimmend und lobt das Kinderprogramm an diesem Tag. Diese sollten "mal sehen, wo die Straßenbahn schläft", hatte die RNV denn auch für den Tag im Vorfeld geworben. ""So können wir uns einigen", sagte dazu Holger Müller, "erst etwas für die Kinder, dann können sich die Erwachsenen etwas heraussuchen."

Die Auswahl war groß, das Wetter perfekt. Wer Geduld hatte, konnte zum Beispiel eine Runde mit der Straßenbahn auf dem Betriebsgelände drehen - nicht als Fahrgast, sondern als Fahrer. Familie Müller hatte die Geduld nicht: "Keine Chance", sagte Vater Holger mit Blick auf die Warteschlange. Sie hatten sich dafür schon historische Straßenbahnen und Loks angeschaut.

Ganz toll fand Kai den "orangenen Bauwagen". Vielleicht meinte er damit das 290 PS starke und 19 Tonnen schwere Oberleitungsmontagefahrzeug, das neben weiteren Schwergewichten zu den kleinen Attraktionen für die jungen Gäste zählte. Sie durften darauf herumklettern und sich alles ganz genau anschauen.

Eindruck schindeten unter anderem auch die Zentralwerkstatt, das Stellwerk und die Betriebszentrale, von wo aus der gesamte Straßenbahnenverkehr des RNV-Netzes beobachtet und geregelt wird. Auf großen Bildschirmen kann man sehen, wo sich die einzelnen Fahrzeuge befinden, ob in Mannheim, Heidelberg oder in der Pfalz bis Bad Dürkheim.

"Damit können wir auch die Echtzeitsituation an die Kunden weitergeben", erklärte der Technische Geschäftsführer Martin In der Beek. Die Daten des gesamten Netzes werden in Mannheim gesammelt. In der Beek erzählte auch davon, dass der Betriebshof in der Möhlstraße Anlaufstelle für alle Busse und Bahnen des Unternehmens sei, wenn größere Reparaturen anstünden. Kleinere Angelegenheiten werden außerhalb Mannheims in den Werkstätten in Heidelberg und Ludwigshafen erledigt.

Insgesamt sind laut RNV-Angaben 188 Bahnen, 112 eigene und 61 angemietete Busse aktuell auf den Straßen des Firmennetzes unterwegs.

Die Besucher des Tags der offenen Tür erhielten außerdem Einblicke in die mögliche Zukunft des ÖPNV. Auf dem Gelände befindet sich auch eine Halle, in der zwei E-Busse beheimatet sind, die per Induktion aufgeladen werden. Das Fahrzeug stellt sich dabei auf eine Ladeplatte und tankt Energie, ohne verkabelt werden zu müssen. "In Mannheim befinden sich zurzeit sechs solcher Ladestationen, eine davon auf dem Betriebsgelände", so In der Beek. Die Busse werden in der Praxis direkt an den Haltestellen geladen, während die Fahrgäste ein- und aussteigen.

Der Wissensdurst der Gäste hielt sich bis zum Schluss. Eltern und Kinder verbrachten teilweise den ganzen Tag auf dem Betriebshof. Auch die Müllers hatte sich kein Limit gesetzt. "Wir schauen uns einfach mal um", so Holger Müller zur Mittagszeit. Und Sohn Kai biss noch mal kräftig in die Waffel. "Die find ich auch richtig gut", sagte er zufrieden.