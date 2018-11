Über 80 Teilnehmer, darunter auch Oberbürgermeister Dr. René Pöltl (2.v.r.), machten sich am Samstag per Rad auf die Kurpfalzroute nach Speyer. Foto: Rieger

Schwetzingen. (stek) Es war wieder so weit und dieses Jahr dürfte es sogar eine Rekordbeteiligung gegeben haben. Über 80 Teilnehmer begaben sich am vergangenen Samstag neben Oberbürgermeister Dr. René Pöltl und trotz des doch eher sehr trüben Wetters auf die Fahrt nach Speyer entlang der Kurpfalzroute. Für den OB war es denn auch "der absolute Hammer", was sich hier per Drahtesel alles auf den Weg machte.

Rund zweieinhalb Stunden inklusive Pause dauerte die Fahrt in die Domstadt und es waren allem Anschein nach für alle Radfahrer vergnügliche Stunden. Am Ziel lockte neben dem traditionellen Brezelfest auch eine Domführung mit dem Aufstieg zur Aussichtsplattform. Das geschah dann natürlich aber ohne Fahrräder.